Biergarten wird Thema im Pegnitzer Stadtrat

"Ein bestimmter Antrag" beschäftigt das Gremium - Wirt Ambrasat sagt (noch) nichts - vor 21 Minuten

PEGNITZ - Das Thema Biergarten auf dem Schlossberg wird am kommenden Mittwoch erneut den Stadtrat von Pegnitz beschäftigen.

Das Alte Rathaus in Pegnitz. © Ralf Münch



So viel kann gesagt werden. Ansonsten aber bewahren beide Seiten Stillschweigen. „Uns liegt ein bestimmter Antrag vor“, teilt amtierender Bürgermeister Wolfgang Nierhoff (Pegnitzer Gemeinschaft) auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten kurz und knapp mit. Er vertritt den urlaubenden Bürgermeister Uwe Raab (SPD) im Amt.

Nierhoff bittet aber um Verständnis dafür, dass er über dessen Inhalt so lange keine Auskunft geben kann, bis der Stadtrat darüber entschieden hat. Und dies werde in der Sitzung am 26. April der Fall sein. „Daraus ergibt sich auch, dass die Beantwortung der übrigen Fragen zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist.“

Und auch Noch-Wirt Frank Ambrasat gibt sich ungewöhnlich schweigsam. Er habe der Stadt zugesagt, erst einmal nichts zu sagen, um einem potentiellen neuen Pächter, der gesucht werde, nicht den Anfang zu erschweren.

Ambrasat aber wörtlich: „Das wird sich aber noch ändern.“ In den sozialen Netzwerken wird im Übrigen verbreitet, dass Ambrasat auf dem Schlossberg aufhören will.