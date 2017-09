Biker schleuderte bei Gesees in Gegenverkehr

Kradfahrer übersah bei Überholmanöver entgegenkommenden Mini - Schwere Verletzungen - vor 1 Stunde

GESEES - Bei einem unvorsichtigen Überholmanöver stürzte ein 27-jähriger Motorradfahrer bei Gesees und schlitterte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dabei wurde der Biker schwer verletzt.

Am frühen Mittwochabend war der junge Mann von Bayreuth in Richtung Forkendorf unterwegs. Kurz vor der Ortschaft überholte er ein anderes Fahrzeug und übersah dabei den entgegenkommenden Mini eines 20-jährigen Autofahrers. Der Biker bremste seine Maschine ab, stürzte und schleuderte in den Kleinwagen. Dessen Fahrer hatte keinerlei Möglichkeit mehr den Zusammenstoß zu verhindern.

Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum transportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf 8000 Euro. Zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle war die Feuerwehr Gesees im Einsatz.

