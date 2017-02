Bilder, Kleinodien und geschichtliche Relikte in Auerbach

Drei Museen buhlen um die Besuchergunst: Bergbaumuseum, Museum 34 und Lodes-Museum - vor 7 Minuten

AUERBACH - Von Winterruhe keine Spur: Aktionen und Vorhaben in den drei Auerbacher Museen — Maffei-Museum, Museum 34 und Lodes-Museum — werfen bereits ihre Schatten voraus. Alljährlich bringen es diese zusammen auf im Schnitt 2500 Besucher.

Die Ausstellungen im Museum 34 wechseln öfter. Ab März ist dort die Bilderschau „Heimat im Fokus“ zu sehen. Sie wird im Herbst von einer Ausstellung pber das Auerbacher Feuerwehrwesen abgelöst. © Archiv/Klaus Trenz



Die Ausstellungen im Museum 34 wechseln öfter. Ab März ist dort die Bilderschau „Heimat im Fokus“ zu sehen. Sie wird im Herbst von einer Ausstellung pber das Auerbacher Feuerwehrwesen abgelöst. Foto: Archiv/Klaus Trenz



Die Schneeauflage auf dem fußballfeldgroßen Außengelände des Bergbaumuseums Maffeischächte trügt. Hinter den Kulissen wird dort bereits die neue Museumssaison vorbereitet, die im Mai beginnt.

Allerdings treibt ein zeitlicher Verzug dem Fördervereinsvorsitzenden Michael Grüner die Sorgenfalten auf die Stirn: Wegen der Schneereste konnten noch nicht einmal die bei der Bergwerksweihnacht ausgebrachten Hackschnitzel von den Wegen entfernt werden. Im Prinzip gehören die beiden Fördertürme, Bergbaugroßgeräte sowie der oberirdische Schaustollen zu den Museumsexponaten. Bis jetzt sei es noch nicht gelungen, die 160 Holzpyramiden – je 2,50 Meter hoch – auf LED-Beleuchtung umzurüsten, bedauert der Vollblut-Maffeianer.

Für Stühle und Tische

Seit dem Wochenende laufen auch schon die Vorarbeiten für das neue Stuhl- und Tischlager. Bei Großveranstaltungen wie den Maffeispielen und dem Weihnachtsmarkt ruht allerdings der Museumsbetrieb. Vor den Massenveranstaltungen werden regelmäßig die Ausstellungsvitrinen in Sicherheit gebracht.

Die Besucher selbst kommen aus ganz Nordbayern. Manch ein Vereinsflug hat Maffei als Ziel. Zu den Besuchergruppen des zurückliegenden Jahres gehörten auch Ruheständler der Firma Esso aus Ingolstadt, erinnert sich Grüner. Jahr für Jahr kommen knapp 1000 Museumsbesucher. Grundsätzlich müssten diese nicht alleine das Maffei-Gelände erkunden. Museumsleiter Jürgen Steibl versorgt sie mit Informationen zur Auerbacher Bergbaugeschichte. "Er hat sich sehr intensiv reingearbeitet", so Grüner weiter.

Einen besonders nachhaltigen Eindruck hinterlässt üblicherweise der Schaustollen bei den Besuchern. Wenn dort die historischen Maschinen laufen, "macht das einen Höllenlärm".

Erst vor wenigen Tagen hat sich die Maffei-Truppe auf ein neues Lichtkonzept für die beiden Ausstellungshallen geeinigt. Die komplette Installation der dezenten LED-Beleuchtung auch im Außenbereich werde aber wohl noch bis 2018 dauern, glaubt der Fördervereinsvorsitzende. So soll in der zweiten Schachtbahn auch eine von hinten beleuchtete Plexiglas-Wand aufgestellt werden, die mit Textfolien beklebt wird.

Grubenbahn als Höhepunkt

Höhepunkt gerade für die Kinder unter den Maffei-Gästen: die Grubenbahn. Sie ist mit einem Diesel-Antrieb ausgestattet und schafft es in drei Minuten über das Maffeigelände. Auch mancher Erwachsene gehört zu den Passagieren.

Zum reibungslosen Museumsbetrieb tragen auch jene sechs bis acht Helfer bei, die sich selbst für vielfältige Verputzarbeiten auf dem Bergbaugelände nicht zu schade sind.

Immer wieder hört Museumsleiter Steibl verblüffte Kommentare, die das weithin unbekannte Bergbaumuseum loben. Auch der parkähnliche Rasen löst oft Begeisterung aus.

Veränderung im Museum 34

Veränderungen kündigte der Auerbacher Bürgermeister Joachim Neuß für das Museum 34 am Unteren Markt an. Dort werde die aktuelle Sonderausstellung bald abgelöst. Mit "Heimat im Fokus" ist eine Bilderschau des Auerbacher Fotografen Karl-Heinz Schmid mit Motiven aus seiner Heimat überschrieben. Die Ausstellung startet am Freitag, 3. März.

Auch das Thema der im Herbst beginnenden Sonderausstellung steht Neuß zufolge inzwischen fest: "Das Auerbacher Feuerwehrwesen". Der Ausstellungstitel kommt nicht von ungefähr. Denn die Auerbacher Feuerwehr feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Gegenwärtig werden die Exponate von Wehr, Stadtarchiv und aus privaten Beständen dafür gesammelt.

In der Dauerausstellung des Museums 34 wird alle zwei Monate ein anderes Exponat ausgetauscht, aber nie die Gesamtzahl von 34 Ansichtsobjekten überschritten. Betreut wird es von einem Förderverein mit Vorstand und Arbeitskreis. Im Gästebuch finden sich immer wieder lobende Worte über das kleine, aber feine Museum. "Eine bewundernswerte ehrenamtliche Leistung". Neuß: "Viele sagen, dass sie das in einer Stadt dieser Größe nicht vermutet hätten."

Das sei kein Heimatmuseum herkömmlichen Zuschnitts, ist der Rathauschef überzeugt. Die ersten Überlegungen zur Gründung eines Heimatmuseums reichten bis in die 1960er Jahre zurück.

Kunst in der alten Münze

Besonders stolz ist der Bürgermeister nicht nur auf die Qualität der Exponate, sondern darauf, dass es seit fünf Jahren "ausschließlich von Ehrenamtlichen" konzipiert und betrieben werde. Andernorts würden dafür Museumspädagogen engagiert und bezahlt.

Das Lodes-Museum im Schlosshof 1 (Alte Münze) zeigt auf zwei Etagen zahlreiche Werke des Künstlers Dr. Rudolf Lodes. Farbenfrohe, ausdrucksstarke Ölbilder, gegliedert nach Themen und Motivgruppen, beeindrucken. "Die Ausstellung wird einmal im Jahr umgebaut, erläutert Bürgermeister Neuß.

Wertvolle Rolle

Für ihn ist es eine klare Sache, dass Lodes-Museum und Museum 34 eine "wertvolle Rolle im kulturellen Leben der Stadt" spielten. Gerade für Tagesgäste böten die "schnuckeligen Museen reizvolle Anziehungspunkte".

In den Anfangsjahren wurden dort 400 bis 500 Besucher pro Jahr gezählt. Inzwischen habe sich diese Zahl allerdings halbiert. Das verwundere allerdings nicht, da sich die Regelöffnungszeit ausschließlich auf den Sonntagnachmittag beschränkt.

Besichtigungen im Bergbaumuseum Maffeischächte können von Mai bis Oktober unter (0 96 43) 2 04 95 73 oder per mail an info@maffeispiele.de vereinbart werden. Kontakttelefon für das Lodes-Museum: (0 96 43) 2 06 87 10, Öffnungszeit: Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Das Museum 34 ist werktäglich von 9 bis 17 Uhr sowie samstags 9 bis 12 und Sonntags 14 bis 17 Uhr geöffnet. Infos: (0 96 43) 2017.

FRANK HEIDLER