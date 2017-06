Billard in Pegnitz: Meister und Amateure an einem Tisch

Bundesliga-Spieler zu Gast beim Jubiläums-Turnier in Pegnitz — Konzentration ist das Wichtigste - vor 30 Minuten

PEGNITZ - Deutsche Meister und Bundesliga-Spieler kommen extra aus ganz Bayern angefahren, um an einem Privatturnier in Pegnitz teilzunehmen und dort ihre Kameraden aus der Kreisklasse wiederzutreffen. Der Veranstalter: Der Billardsportclub (BSC) Pegnitz, der anlässlich seines zehnjährigen Bestehens Kreisklassisten und Profis gemeinsam an den Tisch bittet. Das Turnier ist einer der Höhepunkte in der jungen Geschichte des Vereins, dessen Mitglieder kämpfen müssen, um den Billardsport populär zu machen. Es gibt viele Vorurteile.

Zu seinem zehnjährigen Bestehen hat der Billardsportclub (BSC) Pegnitz ein Turnier veranstaltet, bei dem auch Top-Spieler wie Sascha Zinowsky (im Bild) und Bernd Jahnke antraten. © Klaus Trenz



Zu seinem zehnjährigen Bestehen hat der Billardsportclub (BSC) Pegnitz ein Turnier veranstaltet, bei dem auch Top-Spieler wie Sascha Zinowsky (im Bild) und Bernd Jahnke antraten. Foto: Klaus Trenz



Vor zehn Jahren hatten 13 Sportler die Idee, einen eigenen Verein zu gründen, um am Billard-Ligabetrieb teilzunehmen. Genauer gesagt am Pool-Billard, für die Snooker-Variante braucht man größere Tische und dafür ist in dem Vereinsheim kein Platz.

Im Spiel-Raum herrscht am Samstag absolute Ruhe. Geredet wird – wenn überhaupt – im Flüsterton, Zuschauer müssen die Spiele durch eine Glasscheibe beobachten. "Das Wichtigste beim Billard ist die Konzentration. Du musst fokussiert sein, und das so lange wie möglich. Wer den Kopf nicht frei hat, braucht nicht anzutreten, denn das geht meistens nach hinten los. Da springen dann die Reserve-Spieler ein", sagt der Vorsitzende Jürgen Feser. Der 55-Jährige ist von Anfang an dabei und spielt selbst in der ersten Mannschaft.

Eine Mannschaft besteht aus mindestens vier Spielern, plus Reserve-Spielern. Vergangenes Jahr hatten die Pegnitzer zwei Mannschaften im Ligabetrieb, zur kommenden Saison sollen es vielleicht sogar vier werden, denn die Mitgliederzahl ist etwas gestiegen. Insgesamt hat der Verein nun 36. Die erste Mannschaft spielt in der Kreisliga, die zweite in der Kreisklasse. Die anderen beiden müssten dann bei einer Neumeldung auch in der Kreisklasse anfangen, denn das ist die unterste Liga im Bezirk. Das Saisonziel? "Hoffentlich ein doppelter Aufstieg", so Feser.

"Wir wollen in die Bezirksliga und mit der zweiten Mannschaft in die Kreisliga hoch." Das will man mit einem neuen Spielertrainer schaffen. Wobei neu bedeutet, dass es der erste Trainer im Verein ist, denn bisher hatte keiner eine Lizenz. Jeder Spieler ist für sein Trainingspensum verantwortlich. "Alle Erwachsenen haben einen Schlüssel und können kommen, wann sie wollen. Die erste Mannschaft sollte aber schon dreimal pro Woche trainieren ", sagt Eva Weißmann, die einzige aktive Frau im Verein. Sie spielt in der zweiten Mannschaft. Trainieren heißt verschiedene Stöße mit und ohne Bande immer und immer wieder zu üben. Man kann viel falsch beziehungsweise besser machen. Die Handhabe des Queue, die Stellung zum Tisch und die Haltung der Finger zur Stabilisierung zum Beispiel. Die ersten beiden Mannschaften trainieren an einem Tag gemeinsam. Wer in welchem Team spielt, das wird im Vorfeld der Saison bei internen Turnieren ausgespielt. Da es im Ligabetrieb keine Altersklassen und Geschlechtertrennung gibt, sind die Mannschaften bunt gemischt.

Geringe Dichte, weite Fahrten

Es gibt verschiedene Spielvarianten, die sich unter anderem durch die Anzahl der spielbaren Bälle unterscheiden. Der Ligabetrieb bringt zehn Spiele mit sich und weite Fahrten wegen der geringen Vereinsdichte. 100 Kilometer sind normal. Der Verein investiert in die Öffentlichkeitsarbeit, hat sogar das Turnier zum Zehnjährigen via Webcam in Facebook übertragen. "Selbst wenn nur einer hängen bleibt, hat sich der Aufwand gelohnt", sagt die 45-Jährige. Sie wollen Viele für den Sport begeistern, stoßen aber auf Vorurteile. "Wir haben immer noch den Ruf des Kneipenspiels weg, das heißt, dass geraucht und getrunken wird, während und nach dem Spiel", bedauert sie. Im Vereinsheim herrscht Rauchverbot und Alkohol im Blut zählt im Ernstfall als Doping. "Egal, ob du blau wirst oder es dich aufputscht: Alkohol verändert die Konzentrationsfähigkeit und ist deshalb verboten", erklärt der Vorsitzende des BSC. Auch Weißmanns Sohn Patrick spielt von klein auf Billard und ist dieses Jahr bayerischer Vizemeister in seiner Altersklasse geworden. "Ich bin vor fünf Jahren durch meine Eltern zum Billard gekommen. Sobald du über den Tisch schauen kannst, kannst du damit anfangen", so der 14-Jährige. Von den Großen könne er vor allem viel Taktisches lernen.

Die Teilnahme an den bayerischen Meisterschaften ist im Damen- nicht so schwierig wie im Herrenfeld, denn da gibt es aufgrund der höheren Spielerzahl Qualifikationsturniere. Das Ziel beider Weißmanns ist es, sich einmal für die deutschen Meisterschaften direkt zu qualifizieren. Dieses Ziel haben Bernd Jahnke und Sascha Zinowsky längst erreicht. Zinowsky ist amtierender, dreifacher bayerischer Meister bei den Senioren und hat genauso wie Jahnke so viele Titel, dass er sie nicht mehr aus dem Stegreif aufzählen kann. Beide waren mehrmals Deutsche Meister, Jahnke vor 20 Jahren auch Europameister. Aktuell spielt er in der Bundesliga für Straubing.

Beide sind zu Gast in Pegnitz, um am Turnier teilzunehmen. "Für mich sind die Turniere Training unter Wettkampfbedingungen. Ich suche mir die Turniere aus. Nachdem ich von den Pegnitzern angefragt wurde, habe ich zugesagt. Ich freue mich einfach, viele bekannte Gesichter wiederzusehen und will natürlich gewinnen", sagt der 52-jährige Zinowsky. In der "Billard-Familie" kennt jeder jeden, man duzt sich. 400 Euro Preisgeld bekommt der Sieger, das sei attraktiv.

Auch für Jahnke. "Ich wähle meine Turniere immer je nach Zeitpunkt, Preisgeld und Mitspielern aus", so der 44-Jährige. Vom Billard zu leben hat er mal versucht, es aber schnell wieder aufgeben müssen — "weil es nicht machbar ist. Da müsstest du auf allen großen Turnieren im Finale stehen und bestenfalls gewinnen. Und zwar immer, sonst rentiert es sich nicht." Dass sie alle Spiele gewinnen, sei ohnehin nicht sicher. "Erstens gehört auch mal Glück dazu und zweitens gibt es immer mehrere Möglichkeiten. Da gibt es immer neue Wege, die man vom Gegenüber lernen kann, egal in welcher Klasse er spielt", so Zinowsky.

ANNIKA BRAUN