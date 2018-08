Bindlach: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei

Unbekannter rannte in Maisfeld - Erfolglose Fahndung - vor 24 Minuten

BINDLACH - Beim Erblicken einer Polizeistreife ist ein bislang unbekannter Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn vor der Polizei geflüchtet.

Ohne Kennzeichen war der Biker am Dienstag, gegen 23.30 Uhr, in Richtung Berlin unterwegs. Nach kurzer Verfolgung kam er an der Ausfahrt Bindlacher Berg von der Fahrbahn ab. Er ließ die Maschine stehen, sprang über den Wildschutzzaun, warf seinen Helm weg und rannte in ein Maisfeld.

Trotz sofortiger Fahndung, in die auch Diensthunde und ein Hubschrauber eingebunden waren, konnte der Flüchtige nicht aufgefunden werden. Der Helm und das nichtzugelassene Motorrad wurden sichergestellt und werden nach der Spurensicherung auch den Fahrer verraten, teilt die Polizei mit.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Flüchtigen, etwa 180 Zentimeter großen, sportlichen und mit schwarzer Motorradkombi bekleideten Fahrer gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Bayreuth, Telefon (0921)506-2330, zu melden.

