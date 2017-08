Biotope pflegen und Nistkästen anbringen

Workcamp-Teilnehmer kommen nach zwei Jahren Pause wieder nach Plech, um sich zu engagieren - vor 1 Stunde

PLECH - Plechs Zweite Bürgermeisterin Renate Pickelmann wird demnächst wieder weit über den Plecher Tellerrand hinausschauen: Vom 20. August bis 3. September sind erneut zehn junge Menschen aus aller Herren Länder sowie zwei Betreuer in einem internationalen Workcamp zu Gast in der Marktgemeinde und in der Nachbarstadt Betzenstein. Wie schon vor zwei Jahren werden sie hier arbeiten, vor allem für Natur und Umwelt und ein bisschen für die Kunst.

Bereits 2015 waren junge Menschen aus aller Welt im Rahmen des Workcamps in Plech zu Gast. Sie hinterließen zahlreiche Spuren: Tafeln für den Kulturlandschaftsweg, gepflegte Ausgleichsflächen und frisch gepflanzte Bäume. Zur Kirchweih gingen sie damals in Dirndl und Lederhose. Foto: Renate Pickelmann



Tafeln für den Kulturlandschaftsweg, gepflegte Ausgleichsflächen, frisch gepflanzte Bäume und ein unter ihre Fittiche genommenes Kriegerdenkmal sind nicht die einzigen Spuren, die die jungen Menschen 2015 in Plech hinterlassen haben. Noch heute, so weiß Pickelmann, gibt es noch Kontakte über soziale Medien zwischen einigen Workcampern und vor allem der Plecher Kirchweihjugend. Das soll, wenn es nach ihrem Gusto geht, auch in diesem Jahr wieder so sein. Nicht zufällig fällt der Termin für das Workcamp in die Plecher Kirchweih (25. bis 28. August). Dann kann es sein, dass die Kirchweihjugend die Leute aus Japan, Taiwan, Russland, Serbien, der Ukraine und der Türkei wieder in Dirndl und Lederhosen stecken und mit ihnen fränkische Kirchweih feiern. Vor zwei Jahren, so Pickelmann, sei dies jedenfalls sehr gut angekommen.

"Es hat mich sehr bereichert, die Organisation für das Workcamp federführend zu machen", sagt Pickelmann: "Von den jungen Leuten kommt sehr viel zurück und sie sind an allem sehr interessiert." Wer das miterleben, vielleicht auch mithelfen oder unterstützend tätig sein möchte, kann sich jederzeit anschließen. Es reicht, sich bei Renate Pickelmann (Telefon 0 92 44/14 22) zu melden. Der städtische Bauhof sowie der Heimatverein werden auf jeden Fall schon mal involviert sein.

Es gibt ein umfangreiches Programm für die zehn jungen Leute des IBG-Workcamps. Pickelmann hat sich in Abstimmung mit der Marktgemeinde einiges einfallen lassen, damit es den arbeitenden Gästen nicht zu langweilig wird. Es sollen unter anderem an der Weidenkirche, zusammen mit der Betzensteiner Künstlerin Kerstin Kassel, Friedensstelen aufgestellt werden.

Eingesetzt wird die Gruppe auch zur Biotoppflege und an der neuen Entdeckerpfad-Anlage. Bis zu 25 Vogelnistkästen sollen gebaut und an Bäumen am Gottvaterberg angebracht werden. Wenn dann noch Zeit übrig bleibt, will man Kirchweihkränze binden.

Die erste von den zwei Wochen verbringen die freiwilligen, internationalen Arbeiter in Plech und sind in der Mehrzweckhalle untergebracht. In der zweiten Woche geht es nach Betzenstein, wo ebenfalls einige Aufgaben auf sie warten.

