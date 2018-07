Bird Berlin zu Gast beim Waldstock-Festival

PEGNITZ - Dieses Jahr wird es besonders bunt und glitzernd bei der 25. Ausgabe des Waldstock-Festivals auf dem Schloßberg. Dafür sorgen wird am Samstag der Nürnberger Bernd Pflaum alias "Bird Berlin". Er ist bekannt für seine extravaganten Auftritte, bei denen es stets viel Haut zu sehen gibt. Im Interview spricht er über Körperlichkeit, die niemanden überfordert, Nacktheit, die keinen Mut kostet, und über den Reiz der Spontaneität.

Wenn der Nürnberger Bernd Pflaum Bird Berlin wird, dann glitzert es ordentlich. © PR



Man kennt Sie als fast nackten Entertainer beim Brückenfestival in Nürnberg oder als lebende Discokugel beim dortigen Klüpfel Open-Air. Was wird es in Pegnitz zu sehen geben?

Bernd Pflaum: Da ich am Samstag auf einer kleinen Nebenbühne spiele, habe ich sechs, sieben Möglichkeiten, die Bühne zu betreten. Ich werde zwei oder drei normale Birdi-Sets spielen und mich halbnackt ausziehen, glitzern, tanzen und singen. Und versuchen, den Leuten Freude und Lächeln zu schenken in ihrem schweren Festivalalltag. Vielleicht lege ich auch ein, zwei Songs auf, vielleicht mach’ ich ’ne kurze Leserunde mit 100 Haikus. Es wird sehr viel spontan sein.

Laufen Ihre Auftritte öfter spontan ab?

Pflaum: So wie es beim Waldstock ist, ist es das erste Mal. Ansonsten sind die Birdi-Auftritte sehr strukturiert. Im Prinzip ein sehr starres Korsett, in dem ich mich bewege. Aber in dem fühle ich mich sehr frei, und was dann nebenbei mit meiner Stimme, mit dem Körper, mit dem Glitzer, mit dem Schweiß, mit dem Lächeln passiert, das ist immer wieder anders.

Ihr Konzept funktioniert in der Großstadt äußerst gut. Meinen Sie, es funktioniert auch im ländlichen Pegnitzer Raum? Glauben Sie, dass Ihre Kunst dort anders aufgefasst wird als in Nürnberg?

Pflaum: Ich bin mir gar nicht sicher, wie meine Kunst in Nürnberg aufgefasst wird. Es wird auch dort von jeder Person anders interpretiert. Die Chance mag ich den Pegnitzern gar nicht nehmen, mich aufzufassen, wie sie Lust haben. Am schönsten ist es, wenn sie Lust haben, mitzufeiern und mitzutanzen, aber wenn sie sagen, das ist jetzt nicht mein Ding, ist es auch cool, sich in der Pause am Bier- oder Bratwurststand zu bedienen. An sich ist das, was ich mach’, eh sehr universell, obwohl es manchmal wahrscheinlich Leute verschreckt oder überfordert. Aber das will ich gar nicht an der Großstadt oder dem Ländlichen festmachen, sondern ich glaub’, das ist eine Geschichte, die mit der Offenheit einhergeht.

Welche Reaktion ist Ihnen die liebste, oder ist Ihnen das völlig egal?

Pflaum: Ich kann nicht sagen, dass ich eine liebste Reaktion hab’, aber ich mag es schon ganz gern, wenn Leute mit einem Lächeln am Ende rausgehen. Und ich mag es sehr gern, wenn Leute körperlich werden, ohne jemand anders zu überfordern. Wenn Leute anfangen, sich zu küssen oder sich zu umarmen, oder zu grölen und zu tanzen. Aber auch alle anderen Reaktionen sind total erlaubt.

Wann ist die Kunstfigur Bird Berlin entstanden?

Pflaum: Mein erstes Konzert hatte ich vor 13 Jahren. Ich hab’ zuhause angefangen neben der Band Beats zu machen und mit Chören drauf zu singen. Ich hab’ versucht, mit Effekten rumzuspielen, aber auch an der Hammond-Orgel. So ist das entstanden. Anfangs waren es drei, vier Auftritte im Jahr, mittlerweile sind es 50 bis 100 Mal im Jahr, dass ich mit "Birdi" in Deutschland unterwegs bin.

Bestimmt eine Frage, die schon tausend Mal gestellt wurde, aber trotzdem interessant ist: Woher kommt der Name Bird Berlin?

Pflaum: Im Prinzip hab ich zuhause angefangen, Beats zu bauen. Freunde haben mich gefragt, ob ich Lust hab’, bei einem Festival mitzuspielen. Dann musste ich mir einen Namen überlegen. Zu dem Zeitpunkt hab’ ich viel amerikanischen Basketball geguckt. Einer meiner Lieblingsspieler war Larry Bird. Ich hab nicht an den Vogel gedacht, aber das "Bird" hat sich schön in meinem Mund angefühlt. Und ich hab ein Faible für Alliterationen. Bird Berlin — das schmeckt und klingt für mich sehr angenehm und trifft den Geschmack, den ich auch auf der Bühne schmecken mag.

Der 36-Jährige, der gelernter Heilerziehungspfleger ist, tritt am Waldstock-Samstag auf. © Luisa Degenhardt



War das sich Ausziehen von Anfang an Teil von Bird Berlin?

Pflaum: Das ist aus einem Pragmatismus raus entstanden. Ich bin eine gewisse Menge dick. Wenn ich anfange zu schwitzen, ist es nicht unangenehm, aber es ist auch nicht befreiend. Ich dachte, ich muss es irgendwie umgehen und hab’ mich erst oben ohne mit langer Hose gezeigt. Irgendwann ist die Leggings dazu gekommen, irgendwann ist die Leggings kurz geworden, irgendwann waren die Stulpen da, irgendwann das Herz in der Brust und irgendwann der Glitzer. Irgendwann hab ich mich mit Glitzer eingerieben, und es hat sich schön angefühlt.

Und heute geht es nicht mehr ohne Glitzer.

Pflaum: Es geht schon noch ohne Glitzer. Mittlerweile bin ich auch davon weg — aus einer Idee des Umweltbewusstseins — und bin bei Pailletten angekommen. Die auch sehr schön glitzern, aber nicht so stark die Weltmeere verschmutzen.

Sie spielen auch Theater?

Pflaum: Ab und zu. Aber kleinere Rollen, bei denen ich mir nicht so viel Text merken muss.

Ist Theater spielen und Birdi sein ähnlich?

Pflaum: Es ist komplett verschieden: Wenn ich Birdi bin, bin ich auf der Bühne, höre die Musik und es passiert was. Da muss ich nicht nachdenken, sondern nur fühlen. Da gibt es kein Drehbuch. Die meisten Theaterstücke sind doch sehr choreografiert und vorgegeben. Es hat beides unglaublich viel Reiz. Wenn man mich aber fragen würde, was ich lieber mach’, ist es schon Birdi. Aber es ist eine sehr große Herausforderung für mich, Theater zu spielen.

War es am Anfang eine Überwindung, sich vor Publikum auszuziehen?

Pflaum: Ich werde häufig darauf angesprochen, wie mutig ich bin, mich so nackt zu machen. Es ist für mich keine Frage mehr. Wenn Birdi-Time ist, ist die Kategorie von Klamotten angesagt. Ich genieß’ es, mich so auf der Bühne zu zeigen, deshalb ist es keine Überwindung. Andere Menschen sind viel mutiger als ich.

Bernd Pflaum wirkt sehr ruhig und bedacht. Birdi dagegen flippt auf der Bühne ja völlig aus.

Pflaum: Es ist schon eine Diskrepanz zwischen off-stage und on-stage. Ich lebe mich auf der Bühne aus. Ich genieß’ es aber auch, wenn ich von einem Auftritt komm’ und Ruhe hab’. Nur dann kann ich danach wieder laut sein. So eine Dynamik im Leben zu haben, macht ganz viel Spaß. Dass es Berge und Täler gibt, ist sehr essenziell, um das Ganze lebendig zu halten. Wäre das alles immer auf 100 Prozent, wäre ich schon längst tot.

Standardfrage zum Schluss: Wie lässt sich Birdi in einem Satz beschreiben?

Pflaum: Birdi ist das Ding, es gibt entweder an oder aus.

