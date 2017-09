Birgit Süß: "Teufelshöhle ein Paradies"

Kabarettistin klärt Fragen des Lebens- Alltagssituationen inspirieren sie zu lustigen Liedern - vor 53 Minuten

POTTENSTEIN - "Paradies", so heißt das neue Kabarettprogramm der Würzburger Kabarettistin Birgit Süß, die sich bei ihrem Auftritt in der Teufelshöhle vor zirka 80 Zuhörern selbst im Paradies wähnte.

Die Würzburgerin Birgit Süß hat dem Publikum in der Pottensteiner Teufelshöhle mit flotten Sprüchen und tollen Liedern eingeheizt. © Foto: Thomas Weichert



"Eine super nette Location, denn es ist so putzig und reizend hier", sagt Süß im Gespräch mit unserer Zeitung und bescheinigt ihren Gästen, ob der Kälte sehr tapfer zu sein. "Denn die Zuschauer sind absolute Teufelshöhlen-Profis", sagt Birgit Süß.

In ihrem neuen Programm "Paradies. Und das" unternehmen die Gäste mit Birgit Süß eine Butterfahrt ins Glück. Vorbei an Fengshui im Sarg und einer Dummbabbel-App mit Lautlosfunktion. Neben bittersüßen Plaudereien hat die Unterfränkin rührende Balladen und fetzige Pop-Songs mitgebracht, die in ihrer gönnerhaften Art den 1930er Jahren nahe stehen. Mal lyrisch, mal kratzbürstig. Mal poetisch, mal brachial. Birgit Süß singt über ältere Damen, die sich treiben lassen. Und über‘s Liegenbleiben an trüben Tagen. Und natürlich über Helene vom Silbereisen. Die Kabarettistin, die in der Lebenshälfte angelangt ist, geht auch genüsslich den Kardinalfragen des Älterwerdens nach. Ein Beispiel: "Warum leben Frauen nach der Menopause eigentlich weiter?" Nur um das Stadtbild zu verschandeln? Oder wer wusste das der Friedhof in diesem Alter die Kennenlernbörse Nummer 1 ist ? Oder wieso wird auf Beerdigungen immer so viel geheult ? Ganz klar: "Weil alles so teuer ist." Mit sängerischem und erzählerischem Talent geht Birgit Süß diesen wahrlich existenziellen Fragen nach. Ein bisschen schräg, aber doch immer geradeaus nimmt sie den Zuschauer mit ins Paradies, in dem Malbücher für Erwachsene ein erotisches Erlebnis werden und Aufräum-Literatur beruhigt zur Seite gelegt wird.

Wie Süß im Gespräch erklärt, geht sie immer mit offenen Augen durch‘s Leben und versucht aus den Alltäglichkeiten lustige Lieder zu machen. Was ihr an diesem Abend in der Teufelshöhle auch wunderbar gelungen ist. Denn die Zuschauer sind am Schluss begeistert. Musikalisch begleitet wurde Birgit Süß von Klaus Ratzek. /nn

tw