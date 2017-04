Birnmeyer wird neuer Chefarzt an der Sana-Klinik in Pegnitz

Zurück zu den Wurzeln: Ein Pegnitzer übernimmt ab September die Stelle von Dr. Werner Hauer in der Unfallchirurgie - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Nach dem ehemaligen ärztlichen Direktor Dr. Friedrich Trump verabschiedet sich mit Chefarzt Dr. Werner Hauer der nächste aus der "alten Garde" der Sana-Klinik in den Ruhestand. Nachfolger wird ein Pegnitzer.

Die Sana-Klinik in Pegnitz. © privat



Die Sana-Klinik in Pegnitz. Foto: privat



Hauer, der 1998 nach Pegnitz als Belegarzt kam, wird im Oktober 65 Jahre alt. Er ziehe sich auf eigenen Wunsch zum 31. August in den Ruhestand zurück, so Andreas Böhmer, Pressesprecher der Klinik. Seine Chefarztstelle im Fachbereich Unfallchirurgie übernimmt ab 1. September Dr. Christian Birnmeyer.

Der 43-jährige Pegnitzer ist zurzeit als Oberarzt im Klinikum Bayreuth tätig, als Fachmann für Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie. Den Sprung auf der Karriereleiter habe er nicht bewusst gesucht, so Birnmeyer im Gespräch mit unserer Zeitung: "Ich wäre jetzt nicht nach Hessen oder Südbayern gegangen, aber wenn sich so eine Chance in der Region ergibt . . ."

Christian Birnmeyer wird neuer Chefarzt an der Sana-Klinik. © Foto: NN



Christian Birnmeyer wird neuer Chefarzt an der Sana-Klinik. Foto: Foto: NN



Der gebürtige Pegnitzer fühlt sich mit der Region verwurzelt. Seine Bodenständigkeit schätze man im Unternehmen Sana, sagt Böhmer. Der Schritt auf die Chefarztstelle passe beruflich wie privat in seine Lebensplanung, so Birnmeyer, dessen Frau Lehrerin am Pegnitzer Gymnasium ist. Da liegt es nahe, auch den Wohnsitz wieder von Bayreuth nach Pegnitz zu verlegen. Er schätzt die eher bescheidene Größe der Pegnitzer Klinik: "So ein Haus ermöglicht kurze Wege, das ist ein enormer Vorteil." Das Krankenhaus habe sich in den vergangenen Jahren etabliert, der Standort sei sicher.

Hat er schon Ideen für neue Konzepte? "Das hat noch Zeit, erst muss ich mit allen Kollegen Kontakt aufnehmen, dazu lässt sich erst im Herbst mehr sagen", so Birnmeyer. Und dass es mit Dr. Gerhard Herrmann schon einen Spezialisten im Bereich Gelenkersatz bei Sana gibt, sieht er auch nicht als Problem: "Es kann nicht schaden, zwei Operateure vor Ort zu haben, die sich gegenseitig unterstützen." Alles andere werde sich nach seinem Amtsantritt weisen.

sbr