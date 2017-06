Bis aus Südtirol zu den Pegnitzer Flugtagen angereist

Mit "Bonbon-Bomber" und Geräten von 180 Piloten war viel für die zahlreichen Zuschauer geboten - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Flugtage des Modellflugclubs (MFC) Pegnitz werden immer bekannter, die Veranstaltung ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden. So gingen dieses Mal 180 Piloten mit Fluggeräten aller Art und Größe für das Publikum an den Start.

Viel los war bei den jüngsten Flugtagen am Buchauer Berg. Die Veranstaltung des Modellflugclubs (MFC) Pegnitz zählt mittlerweile zu den größten ihrer Art im nordbayerischen Raum. Ein „Bonbon-Bomber“ versüßte Kindern die Zeit. © Klaus Trenz



Die Modellflieger reisten teilweise mehrere hundert Kilometer an. Mit dabei hatten einige nicht nur ihre Flugzeuge, sondern auch ihre Wohnmobile. Die weiteste Anreise unternahm ein Südtiroler. Außerdem begrüßte MFC-Vorsitzender Oliver Potzler mehrere Piloten aus dem süddeutschen Raum sowie aus Nordrhein-Westfalen.

"Wir haben mittlerweile eine der größten, wenn nicht sogar die größte Art dieser Veranstaltung im nordbayerischen Raum", sagt Potzler. Die Piloten schätzten die familiäre Atmosphäre beim MFC Pegnitz. Das tut auch das Publikum, dass sich zahlreich sowohl am Samstag als auch am Sonntag durch die Flugeinlagen am laufenden Band unterhalten ließen. Für Kinder startete erstmals ein "Bonbon-Bomber".

Um die Flugtage durchzuführen, mussten dieses Mal nicht nur Streckenposten die Start- und Landebahn absichern – sie dürfen Starts und Landungen nur freigeben, wenn am nahegelegenen Flurweg keine Wanderer oder Radfahrer in Sicht sind — sondern mussten die aktiven MFC-Mitglieder wegen einer neuen Drohnenverordnung auch einen rund vier Meter hohen Schutzzaun zwischen Landebahn und Publikum aufbauen. Der beeinträchtigte das Beobachten der Flüge jedoch nicht.

klt