Bisher keine Unfallhäufung an Pegnitzer Weidmannshöhe

Nach dem tödlichen Zusammenstoß: Weshalb beteiligte Behörden bisher auf Tempolimit verzichtet haben - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der schreckliche Unfall mit zwei Toten an der Weidmannshöhe vor gut einer Woche löste in Internetforen heftige Kommentare und eine intensive Diskussion aus. Hätte ein Tempolimit Schlimmeres verhindern können?

Zwei junge Menschen starben beim Frontalzusammenstoß an der Weidmannshöhe bei Pegnitz. Die Fachbehörden haben dort bisher auf ein Tempolimit verzichtet. © Frank Heidler



Zwei junge Menschen starben beim Frontalzusammenstoß an der Weidmannshöhe bei Pegnitz. Die Fachbehörden haben dort bisher auf ein Tempolimit verzichtet. Foto: Frank Heidler



Der Pegnitzer Polizeichef Roland Schmitt plädierte schon länger für eine Geschwindigkeitsbegrenzung in diesem kurvigen Bereich. Eine Unfallkommission, die diesen Abschnitt 2015 unter die Lupe nahm, kam zu einem anderen Schluss. Und daran hat sich nichts geändert.

Bürgermeister Uwe Raab teilt die Einschätzung von Schmitt: "Der tragische Unfall sollte dringend dazu veranlassen, über die Erhöhung der Verkehrssicherheit auch mittels Geschwindigkeitsbegrenzung nachzudenken."

Er selbst, so Raab, sei ein Verfechter vorbeugender Tempolimits, stoße mit dieser Auffassung "aber leider nicht immer auf offene Ohren oder entsprechende Bestimmungen". Die von der Pegnitzer Polizei initiierte Begutachtung durch die Unfallkommission des Landkreises habe auf eine fehlende Unfallhäufigkeit verwiesen und daher auf eine Tempobegrenzung verzichtet. Zeitgleich hatte Stadtrat Karl Lothes in einer Stadtratssitzung mitgeteilt, dass er vom dortigen Jagdpächter von einer Häufung von Wildunfällen wisse, so Raab.

Ingrid Gleißner-Klein, Leiterin des Bereiches Sicherheit und Ordnung am Landratsamt, ist die Vorgeschichte bekannt. Schon früher habe die Polizei angeregt, den Streckenabschnitt der Staatsstraße zwischen Neuhof und Pegnitz durch die Unfallkommission untersuchen zu lassen. Grund war eine Mitteilung der Polizei, dass sich dort eine Vielzahl von Wildunfällen ereignet hätte. Zudem waren von 2010 bis Mitte 2017 ein Kleinunfall sowie sechs Unfälle bei Regen-, Schnee- oder Eisglätte registriert worden. Der aktuelle Unfall habe sich jedoch "nicht im Bereich der damaligen Unfallhäufung ereignet, sondern im Auslauf der Rechtskurve vor Pegnitz".

Die Kommission mit Vertretern von Polizei, Landratsamt und staatlichem Bauamt traf sich im Februar 2014 zum Ortstermin. "Eine Geschwindigkeitsbegrenzung allein aufgrund der Wildunfälle wurde abgelehnt, das Problem besteht im gesamten Landkreis", so Gleißner-Klein. Da sich die Unfälle bei Regen- und Schneeglätte ereignet hatten, wurde vom Straßenbauamt eine Griffigkeitsmessung in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse lagen "gut oberhalb des Warnwertes".

Auch erfolgte im September 2015 eine verdeckte Tempokontrolle nach der Zufahrt zum Flugplatz und am Ende der Rechtskurve vor der Ortseinfahrt Pegnitz. Gleißner-Klein: "Die Ergebnisse waren unauffällig, so dass keine Notwendigkeit für eine Geschwindigkeitsbegrenzung gesehen wurde."

Aufgabe der Behörde sei es, "den Verkehrsteilnehmer vor Gefahren zu schützen, die für ihn so nicht vorhersehbar sind". Wer ein Fahrzeug führt, dürfe eben nur so schnell fahren, "dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird". Die Geschwindigkeit sei den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten anzupassen, so stehe es in der Straßenverkehrsordnung.

Die Verkehrsbehörden könnten sich die Sache leicht machen und vor vielen Kurven die Geschwindigkeit begrenzen. "Damit wären wir zwar immer auf der sicheren Seite, doch entspricht das nicht unserer Verantwortung." Ein derartiger Schilderwald hätte zur Folge, dass Verkehrsteilnehmer Tempolimits insgesamt sehr schnell komplett ignorierten.

Bei diesem Streckenabschnitt handelt es sich auch nach Ansicht des Bauamts nicht um einen Unfallschwerpunkt, um den man sich mit Blick auf die zentral für Bayern erstellten Dreijahreskarten hätte kümmern müssen.

Dennoch sei die Unfallkommission auf Anregung der Pegnitzer Polizei "präventiv" tätig geworden, so Kurt Schnabel, Leiter der Behörde. Auch er verweist auf die erwähnte Griffigkeitsmessung: "Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Griffigkeitswerte weit oberhalb des Schwellenwertes liegen und sogar den Warnwert noch erheblich übersteigen. Eine mangelnde Griffigkeit als Unfallursache konnte damit ausgeschlossen werden." Und: "Die Streckenbefahrungen und Ortseinsichten haben keinen Bruch in der Streckencharakteristik, mangelnde Sichtweiten oder ähnliche Umstände erkennen lassen, die als Gefahrenstelle einzustufen sind."

Beim aktuellen Unfall werde jetzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von einem Sachverständigen die Unfallursache untersucht. Sobald ein Ergebnis vorliegt, werde die Unfallkommission die "Notwendigkeit von geeigneten Verbesserungsmaßnahmen" erneut prüfen. Grundsätzlich seien stationäre Beschilderungen verkehrsrechtliche Maßnahmen, die von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde angeordnet werden müssen. Dies sei im vorliegenden Fall Aufgabe des Landratsamtes, betont Schnabel.

STEFAN BRAND