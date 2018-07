Bittere Armut mildern

POTTENSTEIN - Der Missionsverein "Lasst uns gehen" brachte mit dem ehemaligen Bücherbus des Landkreises Bamberg wieder fünf Tonnen Hilfsgüter ins ärmste Land Europas, nach Moldawien.

Hilfsfahrt in ein bitterarmes Land, nach Moldawien: So schaut dort ein typisches Wohnhaus aus. Nun brachten die deutschen Helfer Sachspenden und Geld. © Missionsverein



Noch kurz vor der Abfahrt musste das Team mit Hans Herlitz aus Kirchenbirkig, Alfons Ruß, Oberfellendorf, und Friedrich Dorsch, Heiligenstadt, an dem mittlerweile 26 Jahre alten Transporter noch unvorhergesehene Reparaturen vornehmen. Durch die verspätete Abfahrt versuchten die drei Fahrer durch längere Fahrtzeiten den Zeitplan wieder etwas aufzuholen.

Erste Station war eine Schule in Riscani, für die eine größere Menge Schulmöbel von der Realschule Herzogenaurach dabei war. Rektorin und Lehrerinnen bedankten sich für die sehr schönen Tische und Stühle.

Am nächsten Morgen besichtigte die Gruppe mit dem dort seit über 20 Jahren lebenden dänischen Missionar Johannes Petersen den Kirchen– und Gemeindeumbau. Das dortige Projekt: der Ausbau eines Mädcheninternats für zwölf bis 15 arme Mädchen, die von den Eltern teils verlassen oder vernachlässigt wurden und aus ländlichen Regionen stammen.

Hier könnten sie dann — außer dem Schulbesuch — lernen, in einer Gemeinschaft zu leben. Die Bewohnerinnen sollen mehr über die christliche Lehre erfahren und in sozialen Projekten mitarbeiten. Noch fehlt für Innenausbau und Ausstattung der Räume das nötige Geld.

Anschließend wurde ein Teil der anderen Hilfsgüter, die teilweise aus Pottenstein, Forchheim, Erlangen oder Heiligenstadt stammten, ausgeladen. Danach fuhr das Team in eine kleine Gemeinde, um dort in einer Kirche sehr gut erhaltene Holzbänke aus einer Hofer Gemeinde auszuladen.

Baufälliges Haus

Im gleichen Ort wurde eine junge Frau mit vier Kindern und ihrer schwerkranken Mutter besucht. Diese haben sich 2017 durch eine Spende des Missionsvereins ein Haus mit einem Garten gekauft. Ihr ehemaliges Heim war baufällig. Die Frau hatte durch einen außergewöhnlichen Schicksalsschlag Vater und Ehemann kurz hintereinander verloren.

Sie erzählte, dass seit dem Frühjahr ihr elfjähriger Sohn schwer krank ist. Er wurde zwar untersucht, aber die verordneten Medikamente und die Behandlung in der Klinik kann sich die Familie nicht leisten.

Das Monatseinkommen der Frau beträgt 110 Euro (Rente der Mutter und Kindergeld). Die deutschen Helfer waren schockiert.

Etwas Geld, ein Lebensmittelpaket und Gebet waren das einzige, was sie geben konnten. Beim Abschied bedankten sich Mutter und Tochter mehrmals. Sie erklärten, dass sie ohne Hilfe des Missionvereins den Winter wohl nicht überlebt hätten. Am Nachmittag besuchte das Team noch die Feuerwehr in Riscani, um zu sehen, ob die von der Heiligenstadter Wehr vor einigen Jahren gegebene Rettungsschere noch funktioniert.

Einige Menschen gerettet

Das ist der Fall. Mit dem Gerät wurden schon einige Menschen gerettet. Am Nachmittag wurde in einem Seniorenheim eine größere Menge Inkontinenzartikel übergeben — Spende einer Firma aus Buttenheim. Vier bis fünf Personen lagen dicht nebeneinander in muffigen Zimmern in alten Betten, ohne einen Platz für Persönliches zu haben. Vom Zustand des Gebäudes und der sanitären Räume ganz zu schweigen.

Der elfjährige Sohn dieser moldawischen Witwe ist schwerkrank und wird unterstützt.



Auch wurde durch eine größere Geldspende aus einem Hilfsfond einem stark sehbehinderten jungen Mann die Augen-OP finanziert. Am Abend belud die deutsche Gruppe noch den Transporter von Johannes Petersen mit Hilfsgütern, um diese am nächsten Tag zu einem armen Pfarrerehepaar in die 180 Kilometer entfernte Hauptstadt zu bringen. Die Pfarrer besitzen im Untergeschoss eines alten Hauses einen kleinen Gottesdienstraum, weil ihre Kirche dem Präsidentenpalast vor Jahren weichen musste.

Während der Woche dient der Raum auch als Büro für ihre kleine Firma. Sie betreuen noch weitere zwei kleine Gemeinden im Umkreis von 80 Kilometern, weil Pfarrer Dragan der einzige evangelische Pfarrer in Moldawien ist. Unterstützung von kirchlicher Seite bekommen sie. Je nach Höhe der Spenden können sie diese an arme Kinder, Kranke und Rentner verteilen. Ein Rentner bekommt in Moldawien rund 50 Euro pro Monat. Die Lebensmittelpreise haben aber fast deutsches Niveau. Strom und Gas ist für viele Alte unbezahlbar.

Kein Geld für Heizmaterial

Ein örtlicher Helfer aus Riscani erzählte, dass er und seine Gruppe im Winter immer rund 50 Tonnen Kohle an Arme verteilen. Sie treffen immer wieder Leute mit Erfrierungen an, die kein Geld für Heizmaterial haben.

Nach der Rückkehr aus Chisinau, wurden die restlichen Hilfsgüter ausgeladen. Meist Krankenhausartikel, die dringend gebraucht werden. Nach neun anstrengenden Tagen wurde die Heimreise angetreten. Insgesamt spulte das Helfer-Trio 4200 Kilometer unfallfrei ab.

