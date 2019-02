Black Friday für den EVP: Abstieg rückt immer näher

Ice Dogs verloren nach schneller Führung mit 3:4 Toren beim Spitzenreiter Pfaffenhofen - vor 59 Minuten

PEGNITZ - Der „Tag der Hoffnung“ wurde zu einem schwarzen Freitag für den EVP: Nach einer 3:4-Niederlage beim Spitzenreiter EC Pfaffenhofen rückt der Abstieg der Ice Dogs in die Landesliga immer näher, hat Pegnitz doch bei nur mehr vier ausstehenden Spielen inzwischen sechs Punkte Rückstand auf den rettenden dritten Rang. Allerdings mussten auch die gastgebenden Ice Hogs ihre Aufstiegsfeier verschieben, nachdem Schweinfurt gegen Moosburg und Ulm gegen Passau gewonnen hat. Ein Ergebnis, das Pegnitz wenigstens noch etwas Hoffnung lässt.

Mit zunehmender Spieldauer nahm der Spitzenreiter Pfaffenhofen (dunkles Trikot) das Tor von Julian Bädermann immer mehr unter Beschuss. © EVP

Bayernliga-Abstiegsrunde

EC Pfaffenhofen – EV Pegnitz 4:3 (2:2/2:0/0:1) – Unterschiedlicher hätten die Vorgaben für dieses Match nicht sein können: Während die Ice Hogs darauf hofften, vorzeitig den Wiederaufstieg in die Bayernliga zu schaffen, standen die Ice Dogs mit dem Rücken zur Wand. Nur mit einem Erfolg beim seit acht Begegnungen unbezwungenen Spitzenreiter konnte die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt werden.

Beim Spiel zwischen dem EC Pfaffenhofen (dunkle Trikots) und dem EVP Pegnitz wurde mit harten Bandagen gekämpft. © EVP



Entsprechend motiviert gingen die Schützlinge von Josef Hefner in das Match und wurden belohnt: Nach nur eineinhalb Minuten legte Michal Mlynek die überraschende Führung vor. Allerdings währte die Freude nicht sonderlich lang, glich doch Pfaffenhofen postwendend schon bei der ersten Strafe gegen Roman Navarra in Überzahl durch den Kanadier Dillon Duprey aus. Mitte des ersten Drittels steuerte der Landesligist mit dem 2:1 durch einen abgefälschten und somit unhaltbaren Schuss schon auf Aufstiegskurs. Torschütze war erneut Duprey.

Aber die Oberfranken gaben sich noch lange nicht geschlagen. Eine Strafzeit gegen die Mannen von der Ilm konnten sie zwar zunächst nicht nützen, doch kurz darauf egalisierte Pierre Kracht. Alles war wieder offen.

Im Mitteldrittel lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, in dem – anders als zu Beginn – Tore zur Mangelware wurden. Pegnitz, das diesmal nur auf Darnell Pruett und Mirko Lang verzichten musste, warf alles in die Waagschale, wohl wissend, dass selbst ein Unentschieden kaum für den Klassenerhalt reichen würde. Umso schmerzlich waren denn auch für Spieler wie Fans die beiden Treffer durch Thomas Bauer in Überzahl und den Ex-Landshuter Deutsch-Russen Vitali Stähle zum 4:2-Pausenstand.

Hoffnung keimte im Schlussabschnitt noch einmal auf, als Pegnitz einen Penalty zugesprochen bekam, doch Navarra scheiterte am ECP-Keeper Philipp Hähl. Dass auch Pfaffenhofen wenig später eine solche Steilvorlage vergab, tat schon nichts mehr zur Sache. Josef Hefner nahm zwei Minuten vor dem Abpfiff vorübergehend auch noch Bädermann aus dem Tor, um in Überzahl den Druck zu erhöhen. Nach einer Auszeit verkürzte Stefan Hagen 37 Sekunden vor der Sirene zwar noch auf 3:4, doch für eine Wende war es längst zu spät.

Die Torfolge: 0:1 (2.) Mlynek/Navarra/Kercs, 1:1 (5.) Duprey (5 gegen 4), 2:1 (10.) Duprey, 2:2 (13.) Kracht, 3:2 (30.) Bauer (5 gegen 4), 4:2 (37.) Stähle, 4:3 (60.) Hagen/Mlynek/Kracht.

Strafen: Pfaffenhofen sechs, EVP sechs Minuten.

ISI REINL