Blechbläser im Zeichen Martin Luthers

Pegnitzer Sommerkonzerte gehen in die nächste Runde - 09.07.2017 18:03 Uhr

PLECH - Am nächsten Sonntag steht um 20 Uhr in der St. Susannaekirche das wohl bekannteste Lied Martin Luthers "Ein feste Burg ist unser Gott" im Mittelpunkt eines festlichen Blechbläserkonzerts. Zu hören ist das Quintett "Terzo brass" mit Kirchenmusikdirektor Roland Weiss an der Orgel (Eintritt: zwölf/erm. fünf Euro).

Fanden sich im Zuge der Landesgartenschau zusammen: Mitglieder des Blechbläser-Quintetts „Terzo brass“. © Foto: Gerhard Leikam



Außer diesem Stück in Bearbeitungen von Johann Sebastian Bach, Georg Phillip Telemann und zeitgenössisch vom popularmusikalischen Komponisten Michael Schütz kommen auch andere Lieder Luthers zu Ehren: "Nun bitten wir den Heiligen Geist" und "Es ist das Heil uns kommen her" des Lübecker Barockkomponisten Dieterich Buxtehude, "Erhalt uns Herr bei deinem Wort" und "Nun freut euch. Lieben Christen g’mein" des aus Berlin stammenden Ernst Pepping.

Roblee zu Gast

Es erklingen weiter das neue "Geh aus, mein Herz, und suche Freud" von Richard Roblee, der selbst am 30. Juli im Rahmen der Pegnitzer Sommerkonzerte nach Auerbach kommen wird. Umrahmt wird das Plecher Konzert von zwei instrumentalen Kantatensätzen von Johann Sebastian Bach: "Auf, schmetternde Töne" und "Nun danket alle Gott". Das Programm wird abgerundet mit Werken des Barock von Gastoldi, Byrd und Prätorius sowie der "Tarantella" von Felix Mendelssohn Bartholdy und den "Four hits for five" von George Gershwin, außerdem "Amazing grace" in einem Arrangement von Luther Henderson.

Das Blechbläserquintett "Terzo brass" spielt mittlerweile seit zwei Jahren zusammen und hat sich im Zusammenhang mit der Landesgartenschaueröffnung in Bayreuth gegründet. An der ersten Trompete spielt Andreas Hein aus Nemmersdorf, Leiter des KSB-Werksorchesters. An der zweiten Trompete agiert Pankraz Schrenker aus Hollfeld, Musikschullehrer an der Bayreuther städtischen Musikschule. Am Waldhorn ist Eckhard Bosch aus Oberwaiz zu hören, Schulmusiker am Markgräfin Wilhelmine Gymnasium in Bayreuth.

An der Posaune konzertiert Klaus Hammer aus Weidenberg, Musikschullehrer in Hollfeld, und an der Bassposaune Karl Hufnagel, Pfarrer in der Bayreuther Christuskirche. An der Orgel spielt Kirchenmusikdirektor Roland Weiss aus Pegnitz.

Am Sonntag, 23. Juli, lädt dann die "Capella Antiqua Bambergensis" um 20 Uhr unter dem Motto "Die Schlange und das Lamm" zu einer musikalischen Reise auf den Spuren der Familie Cranach in die St. Michaeliskirche nach Lindenhart ein.

Informationen zur Reihe, unterstützt von den Nordbayerischen Nachrichten, aber auch den einzelnen Veranstaltungen sind erhältlich bei "Pegnitzer Sommer Konzerte", Pegnitz, Telefon (0 92 41) 29 65, bei den Fremdenverkehrsämtern der Region und in den Kirchen der Veranstaltungsorte.

Platzreservierungen und Kartenvorbestellungen nehmen das evangelisch-lutherische Pfarramt Pegnitz unter Telefon (0 92 41) 6086, das Kantorat, (0 92 41) 29 26, und via Mail an kantorei.pegnitz@t-online.de entgegen.

Zwww.pegnitzersommerkonzerte.de

nn