Blick hinter die Weihnachts-Kulissen der Brigittenheim-Küche

PEGNITZ - Es sind gerade die Mitarbeiter im gastronomischen Bereich, die in der Weihnachtszeit alle Hände voll zu tun haben. Dazu gehören nicht nur die Gaststätten, Restaurants oder Hotels. Dazu gehören auch die Großküchen. Eine davon befindet sich im Pegnitzer Brigittenheim.

Mirko Kingler ist in der Küche des Brigittenheimes der „Herr der Töpfe“. Knapp 200 Essen bereitet er mit seinem Team pro Tag zu. An den beiden Weihnachtsfeiertagen gibt es etwas Besonderes. © Ralf Münch



Der Leiter der Großküche, Mirko Kingler, sagt: "Wie andere auch, sind wir über Weihnachten voll beschäftigt." Das heißt: In der Seniorenanlage muss für 144 Hausbewohner gekocht werden. Dazu kommen 50 Lieferungen für Essen auf Rädern. Am Heiligen Abend steht, so Kingler, nichts Besonderes auf der Speisekarte – es gibt Mahlzeiten, die auch in der übrigen Zeit angeboten werden.

Am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag wird jedoch eine Ausnahme gemacht: Am 25. Dezember gibt es Ente mit Kloß und Blaukraut. Am Tag darauf dann Wildschweingulasch, Herzoginkartoffeln und Salat. Vegetarisch könnte auch gekocht werden. Aber: "Ich arbeite seit 20 Jahren hier. Und in dieser Zeit hat es noch nie jemanden gegeben, der fleischlos wollte. Das wäre natürlich machbar. Dann würde es eben etwas mit Tofu, Soja, Gemüse oder Süßspeisen geben. Kein Problem."

In der Großküche muss man sich schon frühzeitig Gedanken machen. "Wir beginnen unsere Planung für das Fest schon im Sommer. Die Großhändler brauchen eine gewisse Vorlaufzeit, um sich darauf einzustellen, was man braucht. Wir sind ja schließlich auch nicht die einzigen, die beliefert werden müssen", sagt Kingler.

Mit Weihnachtsgans und Wildschweinbraten ist es aber nicht getan. "Wir backen eine Woche lang Plätzchen. Auch den Glühwein stellen wir selbst her. Wir haben davon rund 50 Liter", so Kingler. Und fügt mit einem Grinsen hinzu: "Naja. Das reicht schon. Bei zwei Tassen pro Bewohner passt das. Umso besser kann man schlafen."

Fünf Angestellte kochen

Es sind zwei Köche und drei Küchenhilfen, die sich um die Verköstigung der Bewohner des Seniorenheims kümmern. Eigentlich zu wenig, wenn es um den sonstigen normalen Tagesablauf das ganze Jahr über geht. Kingler erzählt, dass er froh sei, dass es mit dieser Besetzung überhaupt noch so gut läuft. Denn man sucht seit langer Zeit händeringend nach weiteren Küchenhilfen. Seit längerem werden Stellenanzeigen geschaltet. Bisher ohne Erfolg.

In dieser Beziehung hat das Brigittenheim die gleichen Probleme wie alle anderen gastronomischen Betriebe. "Ich habe keine Ahnung, weshalb es so schwierig ist Leute für diese Arbeit zu begeistern. Aber wenn ich mich hier im Haus auf den verschiedenen Stationen umschaue, dann gibt es dort das selbe Problem", sagt der Küchenleiter.

Und was gibt es eigentlich an Weihnachten privat, in den eigenen vier Wänden bei der Familie Kingler? "Ich mache das auch ganz traditionell. Es gibt Ente, Blaukraut, Klöße."

