Blitz-Unwetter sorgte für Überschwemmungen in Neuhaus

NEUHAUS AN DER PEGNITZ - Der Spuk dauerte nicht lange, hatte aber Wirkung: Nach einem kurzen Unwetter standen in Neuhaus an der Pegnitz zahlreiche Straßen und Keller unter Wasser. Die Feuerwehr rückte zu mehreren Einsätzen aus.

Der Regen überschwemmte mehrere Straßen. Foto: Sven Zeilmann



Am frühen Samstagabend gegen 17.45 Uhr zog ein kurzes, aber sehr heftiges Unwetter über das Gemeindegebiet Neuhaus hinweg.

Die Feuerwehr war gleich mehrfach gefordert. Foto: Sven Zeilmann



Rund 20 Minuten hielt das Unwetter an. Um 17.58 Uhr wurden die Feuerwehren aus Neuhaus und Krottensee zu verschiedenen Unwettereinsätzen alarmiert.

Die Bahnunterführung in der Auerbacher Straße stand komplett unter Wasser, an ein Durchkommen war nicht mehr zu denken. In der Hersbrucker Straße stand ein Keller, in dem die Technik einer Photovoltaikanlage untergebracht war, unter Wasser, in der Postheimstraße auf Höhe der Hausnummer 30 schoss das Wasser über ein Feld hinab direkt in die Hofeinfahrt und das Carport eines Einfamilienhauses. Rund zwölf Feuerwehreinsätze zählte die Einsatzleitung der Feuerwehr Neuhaus.

Auch in Nürnberg setzte ein Platzregen mehrere Straßen unter Wasser.

