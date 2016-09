Blitzsaubere Karosserien und blanker Chrom in Auerbach

Motorsportclub veranstaltete Oldtimertreffen — Motorrad vor 50 Jahren für 60 Mark ersteigert - vor 1 Stunde

AUERBACH - Oldtimer werden oft günstig gekauft und gewinnen nach der Restaurierung an Wert. Beim Oldtimertreffen des Motorsportclubs (MSC) Auerbach am Sonntag konnten sich die Besucher davon überzeugen.

Thomas Schmitt hat den Opel Olympia von 1950 sieben Jahre lang in über 3000 Stunden restauriert und hat damit das älteste Auto beim Oldtimertreffen präsentiert. Dafür gab es auch eine Prämierung. © Brigitte Grüner



Beim Spaziergang über den Betriebshof von MSC-Vorsitzendem Dieter Wittmann fällt vor allem eines auf: Blitzsaubere Karosserien und blank geputzter Chrom. Viele Liebhaberstücke werden nur zu Oldtimertreffen gefahren. Sie sind oft am 7er-Kennzeichen erkennbar. Ab 30 Jahren ist auch die Beantragung eines historischen „H“-Kennzeichens möglich. Jedoch müssen diese Autos regelmäßig zur Hauptuntersuchung. Die 7er-Fahrzeuge hingegen nicht. Sie brauchen nur ein akkurat geführtes Fahrtenbuch, in dem vermerkt wird, wann welche Oldtimertreffen besucht werden. Denn nur zu diesem Zweck dürfen die Autos die Garage verlassen.

Dieses historische Motorrad steht im Auerbacher Ortsteil Degelsdorf. © Brigitte Grüner



Fritz Ziesemer hat ein solches Fahrzeug. Sein Ford Capri von 1984 ist im Originalzustand und hat nie den Eigentümer gewechselt. „Ich bin froh, dass wir in den ersten Jahren eine Hohlraumversiegelung durchführen ließen.“ Seit rund 30 Jahren kam der Kultwagen nicht mehr mit schlechtem Wetter und Streusalz in Berührung. 19 000 Mark hat der Pommelsbrunner für das Auto bezahlt. Laut Gutachten ist es derzeit 15 000 Euro wert, wobei Liebhaber wesentlich mehr dafür ausgeben würden, weiß Ziesemer.

Von der Polizei hat Hermann Völkl aus Weidenberg vor 50 Jahren für 60 Mark ein Motorrad ersteigert. Es war grün, er hat die DKW RT 250 H von 1953 schwarz lackieren lassen. Von einem Porzellanmaler aus Mitterteich wurde die Maschine laminiert. Völkl ist oft mit seinem Motorrad unterwegs. Erst im Vorjahr fuhr er mit der Elf-PS-Maschine auf der Großglockner-Hochalpenstraße. „Bei den Hauptuntersuchungen fehlt nichts. Eine Garage ist halt wichtig“, sagt er.

Mit der DKW von 1953 auf die Edelweißspitze: Dafür gab es die Ehrenplakette. © Brigitte Grüner



3070 Arbeitsstunden in sieben Jahren investierte Thomas Schmitt aus Glashütten für die aufwändige Restaurierung eines Opel Olympia von 1950. Und er hat rund 45 000 Mark in das 1990 für 4000 Mark gekaufte Auto gesteckt. „Ersatzteile gibt es auf dem Markt nicht mehr. Ich brauchte auch einen neuen Motor.“ Der gelernte Maler hat die Restaurierung auf Fotos festgehalten. Er hatte jede Schraube mindestens einmal in der Hand, erzählt er. Und – weil es so schön war – kaufte er sich das gleiche Automodell von 1951. Dieses hat das Reserverad nicht mehr am Heck, sondern einen echten Kofferraum. Schmitt hat das Auto halbiert und einen Anhänger gebaut.

Einziger zugelassener Sattelzug

Früher war er häufig bei Oldtimertreffen und heimste viele Pokale ein. Jetzt fährt er nicht mehr so oft. Nach jeder Ausfahrt werde herumgeschraubt, werden Schmiermittel „verabreicht“ oder Geräuschen nachgegangen. Schmitt besitzt den einzigen Piaggio Sattelzug, der in Deutschland zugelassen ist. Diesen habe er als Schnäppchen gekauft und in 1000 Stunden hergerichtet. „Dafür gehe ich nicht ins Wirtshaus“, lacht er. Schmitt wurde für das älteste Fahrzeug, seinen Opel Olympia von 1950, prämiert. Ausgezeichnet wurde außerdem Hans Schwenk. Der 85-Jährige aus Emtmannsberg war mit seinem Ford Granada von 1982 ältester Teilnehmer.

Fritz Ziesemer (rechts) aus Pommelsbrunn ist Erstbesitzer eines gepflegten Ford Capri von 1984. © Brigitte Grüner



Pech war es für das MSC-Team, dass es kurz nach Mittag zu nieseln begann, was zu leichtem Dauerregen wurde. Deshalb fiel auch der Parcours aus. Die Autobesitzer hatten mehr Arbeit mit Putzen und Polieren, als bei gutem Wetter nötig gewesen wäre. „Viele schauen am Morgen aus dem Badfenster und überlegen dann, ob sie teilnehmen“, weiß Wittmann. In zwei Jahren möchte der MSC, der 2018 sein 50-jähriges Jubiläum feiert, eine Oldtimer-Ausfahrt organisieren.

BRIGITTE GRÜNER