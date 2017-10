Blumenschmuck ist in Pegnitz Herzensangelegenheit

Zahlreiche Ausgezeichnete sind "Rosengässler" — Ahmet Uzlu wieder vorne — Viel "Freude an Blumen" - vor 5 Stunden

PEGNITZ - Bereits zum 45. Mal fand heuer der Blumenschmuckwettbewerb in Pegnitz und seinen Ortsteilen statt. Die schönsten Gärten, Hauseingänge und Balkone 2017 wurden jetzt prämiert.

Preisträger und Jury vom diesjährigen Pegnitzer Blumenschmuckwettbewerb: (vorne, von links) Andrea Bauer mit Tochter Laura, Irene Roth Gabriele Scherf, und Petra Lindner. Hinten (von links) Jurymitglied Richard Reinl, Ahmet Uzlu, Dritte Bürgermeisterin Elisabeth Habscheid-Knorre, Jurymitglied Regina Schrembs, Julia Rogen, Jürgen Wolf, Heidi Heinlein, Stadtrat Werner Mildner, Elke Neukamm und Sieglinde Bäuerlein. © Foto: Gisela Leinberger



Er ist nicht mehr wegzudenken aus Pegnitz und seinen umliegenden Ortschaften, der alljährlich von der Stadt ausgerichtete Blumenschmuckwettbewerb. In diesem Jahr nahmen mit 48 angemeldeten Beiträgen zwar ein paar weniger Gartenfans teil, dafür waren die Grünanlagen wieder besonders farbenprächtig und abwechslungsreich gestaltet. Bei den rund 30 Gästen des Abends im Fränkischen Hof war gleich klar, dass es sich trotz einiger engagierter Männer eindeutig um eine Frauendomäne handelt.

"Wenn ich mich um meine Blumen kümmere, vergesse ich alles und habe keine Probleme mehr" sagt der diesjährige Erstplatzierte in der Kategorie Innenstadt-Sonderpreis, Ahmet Uzlu von der Bierbar "Schnerpfl". Was wäre die Rosengasse ohne die ausgesprochen schönen und farbenfrohen Geranien des Kneipiers, der seine Pflanzen mit großem Aufwand in seinem geräumigen Wintergarten über die kalte Jahreszeit bringt.

Bereits seit 18 Jahren macht er mit und belegt dabei regelmäßig den ersten Platz. Auf die Frage, was denn sein Geheimnis ist, antwortet Ahmet Uzlu mit seinem feinsinnigen Lächeln: "Liebe". Dabei ist er in der Rosengasse in bester Gesellschaft.

Zahlreiche Ausgezeichnete sind "Rosengässler" und langjährige Wettbewerbsteilnehmerinnen, von Annemarie Neuss mit ihrer prächtigen Fassade über Kerstin und Erika Schillers Bauerngarten mitten in der Stadt bis hin zu Irene Meitz‘ feinen grünen Hauseingang.

Gärteln mit Hingabe

"Freude an Blumen" hat auch Jürgen Wolf, der mit seinem "Lieblingsstück" in der Kategorie Balkonschmuck den zweiten Platz ergatterte. Dass er "lieber was draußen macht, als vor dem Computer oder Fernseher zu sitzen", lässt ihn mit Hingabe sein grünes Paradies hegen und pflegen.

Und er hat auch einen unschlagbaren Tipp für alle, die es ihm nachmachen wollen. "Es kommt auf Pflegen und Düngen an und darauf, dass man von Anfang an nicht das Billigste einkauft, sondern von der heimischen Gärtnerei." Von der Pegnitzer Innenstadt über Bronn, Kaltenthal und auch Leups bis hin nach Trockau wurden die Preise in vier Kategorien vergeben.

Die Bewertungskriterien umfassten den Gesamteindruck ebenso wie farbliche Gestaltung und Harmonie, Ordnung und Sauberkeit bis hin zur Abstimmung mit baulichen Elementen und gelungenen Pflanzkombinationen. Den Sonderpreis für die Innenstadt erhielten Ahmet Uzlu (1. Platz), Andrea Bauer (2.) und Lieselotte Huttarsch (3.).

In der Stadt Pegnitz und ihren Ortsteilen gewann Heidi Heinlein, gefolgt von Elke Neukamm (beide aus Kaltenthal) und Sieglinde Bäuerlein (3.) aus Pegnitz. In der Kategorie "Der schöne Hauseingang", der 2017 zum achten Mal ausgelobt wurde, lag Gabriele Scherf aus Horlach (1. Platz) zusammen mit den Pegnitzerinnen Irene Roth (2.) und Carmen Murmurachi (3.) ganz vorne. Die heuer erstmalig prämierte "Balkonschmuck"-Sparte gewannen Petra Lindner aus Leups, Jürgen Wolf aus Pegnitz wurde Zweiter, Petra Förster aus Büchenbach Dritte.

Jury lobt Vielfalt

Die fünfköpfige Jury bestand aus Stadträten und Bürgern. Diese erfreute sich auch heuer wieder an einer "großen Vielfalt, mit der die Beteiligten ihre Grünflächen mit viel Herzblut gestaltet haben", so Stadtrat Werner Mildner. "Wir wünschen uns, dass noch mehr Leute mitmachen. Es gibt noch viel mehr schöne Gärten, die wir auch gerne dabei hätten."

Als Preise erhielten die Gewinner Urkunden, bunte Herbstblumensträuße und Cabriosol-Gutscheine. Dass solch ein Wettbewerb auch in der Preisverleihung angemessen gewürdigt wird, wünscht sich nicht nur eine Teilnehmerin.

"Eine Veranstaltung am Wochenende wäre schön, die alle zusammenbringt und an der auch was geboten ist, zum Beispiel ein Blumenmarkt." Geboten war im Anschluss an die Preisverleihung die Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und einem sehr interessanten Vortrag der Kräuterexpertin Karin Holleis zu lauschen, die über die Heilkraft der Baumknospen referierte.

GISELA LEINBERGER