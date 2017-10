BMW knallte knapp hinter Streifenwagen in Leitplanke

Zwei Nässeunfälle auf der A9 bei Pegnitz an nahezu der selben Stelle - 26.000 Euro Schaden - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Am Freitagvormittag ereigneten sich zwischen den A9-Anschlussstellen Pegnitz und Weidensees gleich zwei Verkehrsunfälle in südlicher Fahrtrichtung. Nahezu an der gleichen Stelle kamen die beiden Pkw-Fahrer wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab. Ein Fahrzeug schlug dabei knapp hinter einem Streifenwagen ein.

Zuerst verlor ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Schweinfurt mit seinem BMW M4 die Kontrolle und prallte zuerst in die linke und anschließend in die rechte Schutzplanke. Der Pkw kam schwer beschädigt auf dem Standstreifen zum Stehen.

Während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Bayreuth erging es einem 31-jährigen Fahrer aus dem Raum Göppingen mit seinem 3er BMW ähnlich. Er verlor ebenfalls die Kontrolle und prallte nur 200 Meter hinter dem Einsatzfahrzeug in die rechte Schutzplanke.

Beide Unfallfahrer und die eingesetzten Polizeikräfte wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 26.000 Euro. Gegen beide Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

