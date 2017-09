BMW kracht bei Pegnitz in Lkw

PEGNITZ - Einen Schutzengel hatte ein 20-jähriger Bayreuther bei seinem Unfall auf der Autobahn. Auf regennasser Fahrbahn war der junge Mann in der Nacht zum Donnerstag in Richtung Süden unterwegs. Zwischen den Ausfahrten Trockau und Pegnitz, in der sogenannten „Berliner Kurve“, geriet sein BMW wegen der nichtangepassten Geschwindigkeit ins Schleudern.

Der Pkw des Unfallverursachers geriet wahrscheinlich durch überhöhte Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem Vorrausfahrendem Lkw. Foto: News5/Holzheimer



Der Bolide krachte in den Unterfahrschutz eines Sattelzuges aus Polen und wurde hierbei total beschädigt. Der 20-Jährige war kurz bewusstlos, erlitt aber keine äußerlichen Verletzungen. Sanitäter brachten ihn ins Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von 40.000 Euro. Ein Bußgeldbescheid wird dem Bayreuther in nächster Zeit zugestellt.

