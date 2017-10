BMW schleudert in Hausfassade: Frau schwer verletzt

BAYREUTH - Beim Linksabbiegen hat ein BMW-Fahrer am Sonntag in Bayreuth ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Sein Wagen schleuderte in eine Hauswand. Eine Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Am Sonntag war um etwa 14.30 Uhr ein BMW-Fahrer auf der Bayreuther Königsallee unterwegs, als er beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden VW übersah. Die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug des Unfallverursachers gegen ein Hauswand. Die VW-Fahrerin musste schwer verletzt aus ihrem Wagen von den Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Ihre Beifahrerin und der BMW-Fahrer blieben leicht verletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei Bayreuth auf etwa 35.000 Euro.

vek