Bogenschütze Philip Baumann verfehlt Top 5

NEMSCHENREUTH - Die Europameisterschaft im Bogenschießen, mit gleichzeitiger Wertung als Deutsche Meisterschaft in der Disziplin Feld/Jagd, fand in Hohegeiß statt. Auch der Nemschenreuther Philip Baumann nahm daran teil. Sportlich lief es dabei nicht wie vom 13-Jährigen erhofft.

Der 13-jährige Philip Baumann schoss ordentlich, die 16-Jährigen allerdings noch etwas besser. © Günther Gordziel



In seiner Altersklasse war Compound-Bogenschütze Philip mit seinen 13 Jahren der jüngste, er musste auch gegen 16-Jährige antreten. Geschossen wurde an fünf Tagen in unterschiedlichen Parcours auf verschiedene Scheibenarten und unterschiedlichen Entfernungen. Die Parcours waren etwa 5 Kilometer lange Strecken mit unterschiedlich schwer gestellten Zielen.

Philip steigerte sich zwar von Tag zu Tag, doch an die Leistungsstärke der 16-Jährigen kam er nicht heran. Am Ende des Turniers hatte der Pegnitzer Sportler des Jahres sein Ziel, mindestens den fünften Platz zu erreichen, verpasst. "Ich kann aber sagen, dass ich dazu alles versucht habe und mit einer Leistungssteigerung für mich ein gutes Ergebnis erreichte", sagt Philip. In der Wertung zur Deutschen Meisterschaft hat er den sechsten und in der Wertung Europameisterschaft den achten Platz belegt.

Das Schießen hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Morgens um 7 Uhr ging es schon zum Einschießen, die Wettkampftage dauerten bis zum späten Nachmittag. Philip traf Sportkollegen aus dem Ausland, beispielsweise Tschechen, Schotten und Rumänen. Die Kommunikation lief auf Englisch. Das fiel Philip schwer, doch auch hier konnte er sich im Laufe des Turniers steigern.

Alles in allem waren es für den Nemschenreuther schöne Tage in Hohegeiß. Philip hat viele Erfahrungen im Wettkampf gesammelt und kann sagen, dass nach der EM auch vor der EM beziehungsweise vor dem nächsten Wettkampf ist: Philip wird die Erfahrungen mitnehmen und sich auf seinen nächsten Wettkampf, die Deutsche Meisterschaft "3D", vorbereiten.

