Böller verletzt Achtjährigen an Händen und Gesicht

Junge war mit seinen drei Brüdern in der Bayreuther Innenstadt unterwegs - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Er fand einen liegengebliebenen Böller am Neujahrsmorgen, wollte ihn zünden: Ein Achtjähriger machte in Bayreuth eine schmerzhafte Erfahrung, als der Feuerwerkskörper in seiner Hand explodierte.

Der Junge war mit seinen drei Brüder gegen 11.45 Uhr in der Innenstadt unterwegs. In der Nähe des Rotmaincenters fiel ihm der Böller auf, der Feuerwerkskörper war etwa so groß wie ein Handballen. Als der Junge ihn zünden wollte, explodierte der Böller in seiner Hand, verursachte massive Brandverletzungen bei dem Kind im Gesicht und an der Hand. Warum der Böller losging, ist bislang noch unklar - dies müssen nun die Ermittlungen des Polizei klären.

