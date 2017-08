Boots-Regatta im "Todesrinnla"

Im Gegensatz zu Bayreuth sind die "Bächla" in Freiburg zur Kinder-Attraktion geworden - 18.08.2017 18:35 Uhr

PEGNITZ/BAYREUTH - So unterschiedlich kann die Wahrnehmung sein: In Bayreuth sprechen sie vom "Todesrinnla" und von einer Touristenfalle, in Freiburg dagegen sind die "Bächla" an den Straßen der Innenstadt längst zur Attraktion geworden.

Inn Freiburg sind Bächlaboote der Renner. Sie werden an speziellen Ständen verkauft, der Erlös fließt in soziale Projekte. © Reinl



Wasser belebt die Innenstädte. Die Pegnitzer haben dies erst so richtig wahrgenommen, als der Brunnen in der Rathausanlage monatelang nicht gesprudelt hat. Die Verantwortlichen im Rathaus und beim Pumpen-Weltmarktführer KSB brauchten doch tatsächlich über ein halbes Jahr, um die versiegten Fontänen wieder zum Laufen zu bringen. Doch das ist ein anderes Thema.

Kritik überwiegt

Weil Wasser insbesondere die Kleinen anlockt, kommen Städteplaner immer häufiger auf die Idee, zugepflasterte Plätze mit Wasserläufen aufzulockern. In Forchheim ist das seit 1990 so, in Bayreuth erst seit 2011. In beiden Fällen überwiegt die Kritik, die stets neu aufbrandet, wenn sogar Polizei- oder Ministerautos darin festsitzen, Festspielgäste hineinfallen oder unvorsichtige Radler stürzen.

In Bayreuth gibt es sogar eine Facebook-Seite für das "Todesrinnla" mit dem Leitspruch: "Der größte aller Zugewinne ist nun mal die Todesrinne! Ob sie ist Segen oder Fluch sehen wir beim ersten Knochenbruch!"

Ganz anders ist die Situation in Freiburg, der wärmsten Stadt Deutschlands, die 800 Jahre Erfahrung mit den "Bächle" hat. Vielleicht macht die Länge der Wasserwege den Unterschied aus. Während sich die Wagnerstadt mit wenigen hundert Metern am Marktplatz begnügen muss, sorgen im Breisgau nicht weniger als 15,5 Kilometer für wohltuende Abkühlung.

Forderungen, die Gräben zuzuschütten oder mit Blumenrabatten zu bepflanzen, gibt es dort nicht. Ganz im Gegenteil. In Freiburg sind sie längst zur Attraktion geworden. Da gibt es sogar Marktstände in der Fußgängerzone, an denen "Freiburger Bächlaboote" angeboten werden, samt Kinder-Gummistiefeln und "Bächla-Sandalen".

Schiffchen sind der Renner

Die Holzschiffchen sind der Renner, nicht nur, weil mit ihnen sogar Rennen ausgetragen werden. Vielmehr ist mit dem Kauf ein gutes Werk verbunden, werden sie doch vom Reha-Verein gebaut, der sich um psychiatrische Nachsorgeprojekte kümmert. Die Lokalzeitung ist begeistert: "Immer mehr kleine Zwuckel, ob einheimische oder touristische, ziehen, mal voller Andacht, mal wild voranplatschend, so ein Boot an der Schnur hinter sich her. Ein Grund für den Marketingerfolg mag die Diversifizierung des Angebotes sein: Inzwischen gibt es die Piraten-Edition mit gekreuzten Knochen, eine Prinzessin-Edition ganz in rosé, die SC-Freiburg-Edition mit einem wasserfesten Füchsle auf dem Segel und eine Shanghai-Social-Edition, wahrscheinlich für die Chinesen."

"Her zu uns!"

Ein breites Betätigungsfeld also für die Bayreuther Marketinggesellschaft, ganz im Sinne der Vorgabe von Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe, ihre Stadt zur kinderfreundlichsten in ganz Deutschland zu entwickeln. Für die Hymne hat Richard Wagner im "Fliegenden Holländer" schon gesorgt: "Steuermann! Laß die Wacht! Steuermann! Her zu uns! Ho! Ha! Ja! Ha! Hißt die Segel auf! Anker fest! Steuermann! Her! Fürchten weder Wind noch bösen Strand, wollen heute mal recht lustig sein!"

