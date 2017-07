Borkenkäfer suchen hiesige Wälder heim

PEGNITZ - Der Borkenkäfer bereitet den Bayerischen Staatsforsten Sorge. Das gefährliche Insekt befällt die Bäume und sorgt dafür, dass diese absterben. Die hiesigen Forstmitarbeiter versuchen alles, um der Plage entgegenzuwirken. Auch der Hirschkäfer sorgt in Bayern für Gesprächsstoff.

Die kleinen Käfer fallen zu Tausenden über die Bäume her. Sie bevorzugen gesunde Bäume mit vollen, grünen Kronen und nicht das dürre, hölzerne Material, was fälschlicher Weise oft angenommen wird. © Archiv/Nicolas Damm



Die Witterung der vergangenen Wochen kam dem Borkenkäfer sehr zugute. Das warme Wetter begünstigte die Entwicklung ihrer Population. Die Folge ist eine Massenvermehrung.

Der häufigste Vertreter unter den Borkenkäfern in den Wäldern um Pegnitz ist der Buchdrucker. Seine bevorzugte Baumart ist die Fichte.

Wichtig für die Bekämpfung der Insekten ist, dass der Borkenkäferbefall in den Bäumen bemerkt wird, bevor die Rinde abfällt. Denn dann ist der Baum bereits tot und der Käfer hat ihn längst wieder verlassen.

"Wir können den Borkenkäfern nur dann den Garaus machen, wenn wir den Baum fällen und ihn aus dem Wald abtransportieren, solange er noch von den Käfern befallen ist" , erklärt Frank Pirner, Leiter des Forstbetriebs Pegnitz . "Glückt das Vorhaben, gelingt die Vernichtung tausender Käfer."

Ein wesentliches Mittel für die Bekämpfung der Borkenkäfer ist das "Borkenkäferfrühwarnsystem". Die Forstbetriebe versorgen die Zentrale in Regensburg mit Informationen über den Befall in den Wäldern. So lässt sich leicht feststellen wo der Befall gestiegen, gefallen oder gleich geblieben ist. Dann kann man entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Am besten sei der Borkenkäferbefall bei Trockenperioden nachweisbar. Bohrt sich der Schädling in die Baumrinde ein, ensteht feines Bohrmehl und sammelt sich in Spinnweben an den Bäumen an.

"Das Zauberwort ist saubere Waldwirtschaft", so Pirner, "bruttaugliches Material wird so schnell wie möglich aus dem Wald geschafft und Gebiete, die zu häufigem Käferbefall neigen, müssen unter strengste Beobachtung gestellt werden."

Das Versprühen von Gift ist für die Bayerischen Staatsforsten keine Option. Die Umwelt soll nicht gefährdet werden.

Ganz anderes als der Borkenkäfer ist der Hirschkäfer. Da die Zahl der Insekten immer weiter zurückgeht, bittet die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft die Bürger darum, Hirschkäfer zu melden, falls sie welche im Wald entdecken.

Auf Nachfrage der NN erklärt Pirner, dass der Hirschkäfer hierorts kein Thema sei. "Wir haben einzig aus dem Grund keine Aufforderung zur Zählung der Käfer erhalten, da ihre Vorkommensweise hauptsächlich in Eichen und Totholz ist. Diesen Lebensraum bietet unser Forstbereich nicht." Demenstprechend sei eine Sichtung von Hirschkäfern unwahrscheinlich.

