Borkenkäfer und Buchdrucker: Waldbesitzer auf Kontrollgang

WAISCHENFELD/POTTENSTEIN - Wochenlang stöhnte jeder unter der bleiernen Hitze. Auch der Wald hat mächtig gelitten. Durch die lange Trockenheit, aber auch durch Windwürfe, vorjährige Befallsherde von Borkenkäfern und Blitzeinschläge in Fichten. Das alles fördert die Populationsdichte von Buchdrucker und Kupferstecher, den beiden wichtigsten Borkenkäfern.

Forstdirektor Georg Dumpert und der Leiter des Forstreviers Waischenfeld Georg Hellmuth zeigen auf das Bohrmehl am Stamm, ein Indiz für das Wirken eines Buchdruckers. © Rosi Thiem



Heuer sind die Voraussetzungen dafür massiv gegeben, so der Forstdirektor vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Bayreuth, Georg Dumpert. Zwar seien die Gebiete noch nicht flächig, aber sie verteilten sich dafür über den gesamten Landkreis Bayreuth in kleine Befallszonen.

Der Buchdrucker ist für die stehende Fichte der gefährlichste Borkenkäfer und befällt die Baum- und Althölzer. Die Jungtiere sind hellbraun, ein ausgereifter Käfer ist dunkelbraun. Heuer geht man von vier Generationen aus mit Geschwisterbruten", so Dumpert. "Durch die Trockenschäden sind die Bäume sowieso schon geschwächt. Sobald sich einige Käfer in den Stamm einbohren konnten, produzieren sie Pheromone, die über das Bohrmehl abgegeben werden. Diese Lockstoffe ziehen weitere Männchen und Weibchen an. Es kommt zum Massenbefall der Fichte." Die Entwicklungsdauer vom Ei bis zum Ausschwärmen sei stark temperaturabhängig, heuer bei dieser Hitze vier bis fünf Wochen, sonst sechs bis zehn Wochen.

"Brutraum besetzt"

Bei hoher Besatzdichte entstehen aus den Lockstoffen durch zusätzliche chemische Prozesse Ablenkstoffe. Diese signalisieren "Brutraum besetzt". Die Käfer, die weiterhin anfliegen, bohren sich nicht in den befallenen Baum ein, sondern weichen auf Nachbarfichten aus. So entstehen durch diese Ausweitung die bekannten "Käfernester".

Ausgehend von circa 60 Nachkommen alleine eines einzigen Buchdruckerweibchens kann deren Nachkommenschaft bei vier Generationen und Geschwisterbruten weit mehr als 100.000 Käfer pro Jahr betragen. In Trockenjahren ist die Widerstandskraft der Bäume geschwächt und gering, daher ideal für die Borkenkäfer. In Ausnahmefällen werden auch Kiefern und Lärchen befallen.

Ein Kupferstecher — kleiner als der Buchdrucker — ist ein Rüsselkäfer und an den glänzenden kupferfarbenen Flügeldecken zu erkennen. Er bevorzugt im Gegensatz zum Buchdrucker junge Fichten und die Kronen der Altfichten bei hoher Populationsdichte. Aber auch Durchforstungsmaterial. Im Gegensatz zum Buchdrucker ist beim Kupferstecher die Kontrolle mittels Bohrmehl nicht möglich.

Das sternförmige Brutbild ist wegen der geringen Körpergröße wesentlich filigraner als das des Buchdruckers. Zum Befall: Der Kupferstecher reagiert auf die Konzentration bestimmter Rindeninhaltsstoffe geschwächter Bäume und fliegt die Bäume gezielt an.

Georg Hellmuth, Leiter des Forstreviers Waischenfeld bittet, nach Bohrmehl Ausschau zu halten. Er sagt: "Es ist wichtig, die Bestände zu kontrollieren, bei nach Blitzeinschlägen beschädigte Bäume reißen Feinwurzeln ab und die Befallsangreifbarkeit wächst. Wenn nicht kontrolliert wird, werden auch Eckbäume befallen. Die Wasser- und Nährstoffversorgung ist zerstört. Wenn man einen Blitzbaum nicht gleich findet, dann geht es los."

Neben dem Bohrmehl sei auch ein vermehrter Harzfluss am Kronenansatz ein Warnzeichen, ebenso das Abfallen grüner Nadeln oder das Loslösen der Rinde bei einer grünen Krone.

Jetzt bei dieser Trockenheit sei es laut Georg Dumpert nötig, alle ein bis zwei Wochen den eigenen Wald zu inspizieren. Laut Verordnung muss einmal im Monat kontrolliert werden; und zwar stehende Bäume, liegen gebliebenes Material und aufgearbeitetes Nadelholz. Der Käferflug dauert je nach Witterung von März bis September. Für Hellmuth und Dumpert ist klar, das heuer die Hitze eine Entwicklung der Käfer beschleunigt. Sie appellieren an alle Eigentümer die Kontrolle konsequent durchzuführen.

Eine Beratung vor Ort ist möglich. Bei Befall sei unverzüglich zu handeln. Meist kämen die Waldbesitzer ihrer Verpflichtung nach und müssen keine Fristsetzung vom Amt erhalten.

Ausreichend Abstand nötig

Wer sein befallenes Holz nicht selbst entfernen kann, nutzt die Angebote der Forstunternehmen. "Waldbesitzer in unserer Region sind in der Regel gewissenhaft", so Georg Hellmuth. Befallenes Holz muss mindestens 500 Meter von den Fichtenbeständen weg — besser noch mehr Abstand — gelagert werden. Mit dem Entfernen der Rinde und dem Hächseln der Krone und der Äste könnten sich die Käfer nicht mehr entwickeln. Borkenkäferholz kann noch als Stammholz verwendet werden, die Schädlinge sind nur in der Rinde, so Georg Dumpert.

Die Frühjahrbepflanzung in diesem Jahr hatte große Ausfälle. Die Herbstpflanzung vom Vorjahr hat heuer auch Probleme, doch diese Pflanzen stehen wegen der Winterfeuchte dennoch besser da. Am besten schafft es die Naturverjüngung. Diese Pflanzen haben den besten Start, da die Wurzeln besser entwickelt sind.

Auch der gesunde Fichtenbestand leidet. Die Fichte ist ein Flachwurzler. Durch die Trockenheit entstehen Verletzungen, die auch im nächsten Jahr noch Sorge bereiten. Die Waldbrandgefahr ist hoch. Das gesetzliche Rauchverbot dauert vom 1. März bis 31. Oktober jeden Jahres. Grillen ist bis 100 Meter außerhalb vom Wald nicht erlaubt und muss genehmigt werden.

Forstdirektor Georg Dumpert und der Forstrevierleiter Georg Hellmuth setzen mit Blick auf den Klimawandel auf die Mischung. Es gibt inzwischen wissenschaftlich erarbeitete Prognosen, die je nach Standort zum Tragen kommen. Das Beratungsangebot sei vorhanden. "Wir wollen die Fichte in Mischung auch mit anderen Baumarten wie Elsbeere, Eiche, Buche, Wildkirsche und Bergahorn."

ROSI THIEM