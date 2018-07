Ein mit Abfall beladener Bahnwaggon ist am Mittwochmorgen auf einer Müllverladestation in Kulmbach in Brand geraten. "Gefährliche Abfälle befinden sich nicht darin", sagte ein Polizist. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aber gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Hausmüll in dem 25 Meter langen und drei Meter hohen Container hatte sich nach Polizeiangaben selbst entzündet. Von einer achtlos weggeworfenen Zigarette bis zu Grillkohle sei alles denkbar. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 20.000 bis 50.000 Euro. Die Feuerwehr hatte größte Mühe, den Brand zu löschen. Der Einsatzleiter: "Das war alles andere als ein Routineeinsatz". Foto: News5/Fricke ©