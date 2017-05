Brand in Bayreuther Disco: Stadt hebt Katastrophenalarm auf

Etwa 400 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen - "Rosenau" vollständig zerstört - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Aufatmen in Bayreuth: Das Großfeuer in der vor allem bei Studenten beliebten Discothek "Rosenau" ist am Freitagmorgen vollständig gelöscht worden. Der Katastrophenalarm, den die Stadt ausgerufen hatte, wurde aufgehoben, teilte die Polizei mit.

Bis in die Morgenstunden löschten die Einsatzkräfte das Feuer in der Bayreuther Innenstadt. Die Discothek "Rosenau" wurde vollständig zerstört. © NEWS5 / Merzbach



Um kurz vor 16 Uhr ging am Donnerstag bei der Einsatzzentrale der Polizei Bayreuth der Alarm ein: Rauch und Flammen schlugen aus der Disco "Rosenau" in der Badstraße. Das Feuer setzte rasch den Dachstuhl des Gebäudes in Brand. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. 380 Einsatzkräfte kämpften gegen den Brand, wie die Polizei mitteilte.

Für das Bayreuther Stadtgebiet wurde um kurz vor 19 Uhr der Katastrophenfall ausgelöst. Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe verschaffte sich noch am Donnerstagabend persönlich einen Überblick am Brandort.

Gegen 21 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Die vor allem bei Studenten beliebte Diskothek wurde durch das Feuer wohl komplett zerstört. Nach Schätzungen liegt der Schaden in Millionenhöhe.

Sorgen bereitete den Verantwortlichen vor allem die massive Rauchentwicklung. Anwohner wurden bis in die Morgenstunden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr prüfte mit Messgeräten, wie giftig der dunkle Qualm für die Bevölkerung ist. Nach Informationen der Polizei erlitten acht Menschen eine Rauchgasvergiftung und Atemwegsreizungen.

Darunter auch zwei Arbeiter, die in der Discothek offenbar mit Vorbereitungen für eine pyrotechnische Veranstaltung beschäftigt waren. Möglicherweise lösten sie den Brand aus. "Die Wahrscheinlichkeit liegt nahe", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend.

Rund um die Badstraße kam es wegen des Großbrands zu massiven Verkehrsbehinderungen. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Einsatzkräfte aus der Luft. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Der Katastrophenalarm für die Bayreuther Innenstadt wurde am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr aufgehoben. "Begünstigt durch den einsetzenden Regen konnten die Löscharbeiten früher beendet werden, als gedacht", erklärte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen.

Dieser Artikel wurde am 12.05.2017 um 6.45 Uhr aktualisiert.

Eva Orttenburger/dpa/ fr E-Mail