Brand in der Mittelschule in Grafenwöhr

5000 Euro Sachschaden, vermutlich durch technischen Defekt - vor 7 Minuten

GRAFENWÖHR - Von Mittwoch- auf Donnerstagnacht ist in der Mittelschule in Grafenwöhr ein Feuer ausgebrochen und verursachte an Inventar und Gebäudeteilen einen Schaden in Höhe von 5000 Euro. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Am Freitag, kurz vor 3 Uhr, schlug die Brandmeldeanlage der Mittelschule in Grafenwöhr Alarm. Die Feuerwehr Grafenwöhr rückte an und konnte den Brandentstehungsort zügig lokalisieren. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und löschten dieses. Im Erdgeschoss der Schule geriet offensichtlich ein Aktenvernichter in Brand. Das Feuer beschädigte in der Räumlichkeit neben dem Papierschredder auch den Fußboden und ein Fenster. Nachdem zur Nachtzeit keine Personen in der Schule waren, wurde durch den Brand auch niemand verletzt.

Die Polizeiinspektion Eschenbach übernahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache. Dabei dürfte nach den ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt am Aktenvernichter den Brand ausgelöst haben.

nb