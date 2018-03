Brandruine des "Zeiserla" in Betzenstein wird bald abgerissen

BETZENSTEIN - Die Dorferneuerung Betzenstein wird weitergeführt – zumindest im Bereich Schmidberg. Darauf einigte sich der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft in seiner jüngsten Sitzung.

Der trostlose Anblick der Zeiserla-Brandruine in Betzenstein gehört bald der Vergangenheit an. Das Amt für Ländliche Entwicklung fördert den Abriss mit 60 Prozent. © Klaus Trenz



Baudirektor Thomas Müller vom Amt für Ländliche Entwicklung (Ale) Oberfranken sicherte die Förderung des Abbruchs der Brandruine des Zeiserla und der Nebengebäude des ehemaligen Brauereigasthofs Wagner zu. Zudem gab Bürgermeister Claus Meyer bekannt, dass die Stadt einen Käufer für das dann brachliegende Gelände mitten in der Stadt hat.

Die Firma Macovima Betriebs KG, die bereits Betzenstube, Schlossbrennerei und Schlosshotel (Pflegamtschloss) betreibt, will als Investor einsteigen. "Die Grundstücke werden nach dem Abbruch an den neuen Eigentümer übergeben", so Meyer. Angedacht sei ein gastronomischer Betrieb: "Im Raum steht eine Brauerei". Zudem will der Investor auch das denkmalgeschützte und sanierungsbedürftige Brauereigebäude erwerben. Damit ist Meyer eine weitere Sorge los. Zudem wird sich das ALE mit 60 Prozent an den Abrisskosten, die auf eine halbe Million Euro geschätzt werden, beteiligen, höchstens aber mit 300 000 Euro. Die Ausschreibung für die Abrissarbeiten soll in den nächsten zwei Wochen auf den Weg gebracht werden.

Das ehemalige Brauereigelände sei "ein Schwerpunkt in der Entwicklung der Stadt Betzenstein", so Müller. Die Chance müsse ergriffen werden, so lange man noch auf die Dorferneuerung zurückgreifen könne. Müller ist sich sicher: "Das Ding würde für immer und ewig so stehen bleiben."

Die Planungen des neuen Investors und die der Dorferneuerung sollen aufeinander abgestimmt werden. Der Schmidbergweg wird hergerichtet. Ob man den Weg teert, ließ die Teilnehmergemeinschaft offen, allerdings hält man dies zurzeit nicht für notwendig. Bei den Brauerei-Nebengebäuden am Aufgang zum Aussichtsturm, die ebenfalls abgerissen werden, sollen die alten Felsenkeller erhalten bleiben. Stehen bleiben müssen die paar Meter der alten Stadtmauer. Sie stehen unter Denkmalschutz. Der Weg zum Schmidberg bleibt öffentlich.

Mit der geschotterten Straße in das Scheunenviertel befasste man sich nur am Rand und stellte den Punkt zurück. Das Problem dort: Bei starken Regenfällen schwemmt es regelmäßig den Schotter weg. Schnell abgehakt war auch der Punkt "Tiefer Brunnen". Der Stadtrat hat fast alle Gewerke bereits vergeben. Meyer geht davon aus, dass die Arbeiten am Denkmal im Mai beginnen.

Letzte geförderte Maßnahmen

Sind die Maßnahmen am Schmidberg angelaufen und eventuell auch die am Hinteren Tor, werden das wohl die letzten im öffentlichen Raum in Betzenstein sein. Bis Ende 2019 sagt das Amt die Förderung von Projekten zu, wenn sie angelaufen oder geplant sind. "Wir müssen baulich und planerisch mal fertig werden".

Die Förderung von privaten Maßnahmen seien von der "Deadline" nicht betroffen. Eine neue Förderung von bis zu 30 Prozent gebe es übrigens für Dorferneuerungsmaßnahmen von Kleinunternehmen (bis zu zehn Mitarbeiter).

