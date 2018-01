Bratwurstgipfel in Pegnitz kostet fünf Euro Eintritt

Sicherheitsauflagen für den Veranstalter sind der Grund — Im Preis ist Verzehrbon enthalten

PEGNITZ - Was für andere Großveranstaltungen gilt, hat jetzt auch den Fränkischen Bratwurstgipfel in Pegnitz erreicht: Es müssen höhere Anforderungen an die Sicherheit der Besucher umgesetzt werden. Und die kosten Geld. Die Veranstalter haben sich dazu durchgerungen, deshalb erstmals fünf Euro Eintritt zu nehmen. Allerdings: Ein Verzehrbon im Wert von drei Euro lindert das Ganze etwas.

Zum ersten Mal kostet der Pegnitzer Bratwurstgipfel Eintritt. Aber in den fünf Euro ist ein Verzehrbon im Wert von drei Euro enthalten, mit dem sich die Besucher an einem der vielen Grills gratis ein Paar Bratwürste holen dürfen. Foto: Michael Müller



Der Fränkische Bratwurstgipfel findet in diesem Jahr am Sonntag, 13. Mai, zum achten Mal statt. An die 20 000 Menschen drängten bisher jedes Jahr in den Wiesweiherpark, um den König der teilnehmenden Metzgersleute aus ganz Franken zu küren. Dazu gab es ein Showprogramm des Verlags Nürnberger Presse, der diese Großveranstaltung seit der Premiere medial begleitet.

In der Organisation des "Gipfels" aber hat es im vergangenen Jahr eine weit reichende Änderung gegeben: Der Bratwurstgipfel wird inzwischen zum zweiten Mal vom Verein zur Förderung der fränkischen Bratwurstkultur e.V. durchgeführt. "Mit der Übernahme der Verantwortung für diese Veranstaltung ist der Verein verpflichtet, zahlreichen Erfordernissen und Verpflichtungen als Veranstalter nachzukommen", schildert der Vorsitzende und Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab auf Anfrage der Redaktion die neue Situation.

Mit Zugangskontrollen

Vor allem die in den vergangenen Jahren gestiegenen Anforderungen an die Sicherheitskonzepte öffentlicher Veranstaltungen erfordern laut Raab einen deutlich höheren Mitteleinsatz, als dies noch vor acht Jahren der Fall war, als der "Gipfel" erstmals durchgeführt wurde. Zugangskontrollen, Taschenkontrollen und auch punktuelle Überprüfung einzelner Besucher wird es künftig auch in Pegnitz geben.

"Vor dieser Herausforderung stehend, müssen wir mit professionellen Dienstleistern zusammenarbeiten, um die Sicherheit unserer Besucher und Gäste gewährleisten zu können", erklärt Raab und redet nicht groß um den heißen Brei herum: "Um diese Aufgaben für die Großveranstaltung Bratwurstgipfel insgesamt bewältigen zu können, greift unser noch junger Verein zur Förderung der fränkischen Bratwurstkultur in diesem Jahr erstmalig auf die Möglichkeit zurück, Eintrittsgelder für die Veranstaltung zu erheben."

Für die Wertung

Damit die Neuerung aber nicht ganz so hart ausfällt, erhalten die Besucher bei einem Eintrittspreis in Höhe von fünf einen Wertgutschein in Höhe von drei Euro für ein Bratwurstbrötchen der teilnehmenden Metzgereien. Zudem hätten die Besucher laut Veranstalter mit ihrer Eintrittskarte die Möglichkeit, wieder an einer Publikumswertung teilzunehmen. "Dies war in den Anfangsjahren des fränkischen Bratwurstgipfels ein beliebtes Element der Veranstaltung", so Raab. Und er sieht jetzt sogar einen Vorteil: "Nun haben wir mit den Eintrittskarten die Möglichkeit, hier ein transparentes Abstimmungsverfahren auch durch die Besucher anzubieten."

Unter allen Teilnehmern der Publikumsbewertung sollen am Ende der Veranstaltung zudem Preise verlost werden. Raab geht nicht davon aus, dass es große Beschwerden geben wird. "Wir sind seitens des Vereins sehr zuversichtlich, dass unsere Besucher diesen Schritt nachvollziehen können und ihnen die sehr hochwertigen Veranstaltung den Eintrittspreis auch wert ist."

Ansonsten soll am Konzept nicht weiter gerüttelt werden. "Mit einem attraktiven Begleitprogramm werden wir unsere Besucher den Tag über verwöhnen. Aktuell laufen dazu Gespräche mit unserem langjährigen und eng verbundenen Medienpartner, dem Verlag Nürnberger Presse", sagt Raab. Im April gibt es dazu mehr.

