Bratwurstgipfel in Pegnitz: Wir berichten live!

Verfolgen Sie das Grill-Spektakel in unserem Live-Ticker - vor 52 Minuten

PEGNITZ - Die Griller stehen in den Startlöchern, das Wetter könnte nicht besser sein: Am Sonntag steigt der siebte Bratwurstgipfel in Pegnitz. Die Nordbayerischen Nachrichten sind live vor Ort und bringen das Bratwurst-Feeling direkt nach Hause.

Alles Wichtige im Überblick:

+++ Eröffnet wird "das kulinarische Bratwurst-Highlight des Jahres für ganz Franken" um 11 Uhr am Sonntag. 16 Metzgerinnen und Metzger präsentieren dann über 30 unterschiedliche Bratwurstkreationen.

+++ Um 12 Uhr wird die beste "Klassiker-Bratwurst" von einer Jury mit anschließender Siegerehrung ermittelt, um 15.30 Uhr kommen dann die "Kreativ-Bratwürste" auf den Prüfstand mit der ebenfalls separaten Siegerehrung.

+++ Die Krönung des "Fränkischen Bratwurstkönigs" oder erneut einer Königin erfolgt um 17 Uhr.

Der Live-Ticker:

Live-Ticker: Luisa Degenhardt