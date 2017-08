Mehrere Tausend Flaschen Bier landeten am Freitagmorgen auf der A9 bei Bad Berneck. Ein Lkw hatte die zerbrechliche Fracht verloren. Die Autobahn musste kurzzeitig komplett gesperrt werden, bis die Sauerei beseitigt war.

Im Landkreis Bayreuth sind am Mittwochabend zwei Frauen bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Nach Informationen der Polizei fuhr eine 18-Jährige gegen 20 Uhr von Fichtelberg in Richtung B303. Sie verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und prallte gegen mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Auch ihre 28-jährige Beifahrerin starb noch am Unfallort.