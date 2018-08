Breitbandausbau beginnt mit Steifling im Oktober

Pottensteiner Amtsblatt liefert aktuelle Informationen zum Sachstand — Vier Knotenpunkte sind geplant - vor 26 Minuten

POTTENSTEIN - Am Donnerstag ist der Redaktion das August-Amtsblatt zugeschickt worden. Darin liefert die Stadt alle wichtigen Infos zum Breitbandausbau. Informationen, um die die NN in einer Anfrage an Bürgermeister Stefan Frühbeißer Anfang August gebeten hatten. Am 13. August war Redaktionsschluss für das Amtsblatt, am 16. kamen die Antworten vom Bürgermeister, die teils aber schon zwei Monate alt waren. Will heißen: Die Informationen, um die die NN gebeten hatten, lagen Frühbeißer längst vor (siehe dazu auch Kommentar links).

Die Gelder für den Breitbandausbau sind zwar vorhanden, doch bisher werden sie nur selten abgerufen. © Carsten Rehder/dpa



Die NN hatten die Anfrage zum Breitbandausbau am 6. August per Mail gestellt. Bürgermeister Frühbeißer war zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Am 14. August erinnerte ihn die Redaktion daran, dass seine Antworten auf die Fragen noch ausstehen. Am 16. August kamen sie dann. Allerdings waren diese für einen redaktionellen Artikel, der den aktuellen Stand in Sachen Breitbandausbau wiedergeben sollte, nicht verwertbar — Frühbeißer hatte einige der Aussagen bereits im Juni getätigt (wir berichteten).

Die Redaktion wollte am Freitag Bürgermeister Frühbeißer für eine persönliche Stellungnahme anrufen, um zu erfragen, warum die Informationen aus dem Amtsblatt vorenthalten worden sind. Frühbeißer war telefonisch über sein Handy nicht zu erreichen. Allerdings war am Freitag Feiertag in Pottenstein.

Im Amtsblatt nun ist jedenfalls zu lesen, dass es im Oktober mit dem Breitbandausbau losgeht. Die Firma LEC Construction International wird ein komplettes Glasfasernetz einschließlich der Knotenpunkt-Hauptverteiler und der Hausanschlüsse erstellen. Die Telekom erhielt als künftige Betreiberin den Zuschlag, nachdem der Betrieb des Netzes europaweit ausgeschrieben werden musste.

Reihenfolge ist fix

Weiter heißt es im Amtsblatt, dass das Gemeindegebiet Pottensteins in vier Versorgungsbereiche gegliedert ist. Das Zentrum bildet jeweils der Knotenpunkt, dort werden die Glasfaserleitungen zusammengeführt und vom Netzbetreiber mit dem Telekommunikationsnetz verbunden. An folgenden Standorten werden solche Knotenpunkte errichtet: Steifling, Gewerbegebiet Am Langen Berg, Regenthal und Geusmanns. Die Reihenfolge der Bauabwicklung ist fix, wurde sie doch planerisch intensiv abgestimmt, geprüft und festgelegt.

Los geht es demnach mit dem Knotenpunkt "Steifling". Von hier aus werden die Orte Vorderkleebach, Schwirz, Rupprechtshöhe, Failnerhof, Pullendorf, Hohenmirsberg, Püttlach, Steifling, Haßlach, Tüchersfeld, Kleinlesau, Rackersberg, Weidmannsgesees, Arnleithen, Bärenschlucht, Haselbrunn, Mandlau und Prüllsbirkig versorgt.

Da in Tüchersfeld 2019 ohnehin der Bau der Wasserleitung geplant ist, will man die beiden Projekte gemeinsam abwickeln. Die geplante Bauzeit umfasst den Zeitraum von 1. Oktober 2018 bis 30. April 2019. "Für den Ortsteil Tüchersfeld wird sich ein späteres Bauende ergeben", heißt es im Amtsblatt.

Der zweite Bauabschnitt umfasst den Knotenpunkt "Gewerbegebiet Am Langen Berg". Von hier aus werden die Orte Pottenstein, Gewerbegebiet, Siegmannsbrunn, Weidenloh, Kirchenbirkig, Trägweis, Mittelmühle, Schüttersmühle und Altenhof versorgt. Die geplante Bauzeit ist vom 1. März 2019 bis 30. Juni 2019.

Weiter geht es mit dem Knotenpunkt "Regenthal" vom 1. Mai 2019 bis 30. September 2019. Versorgt werden von hier aus die Ortschaften Kühlenfels, Waidach, Regenthal, Weidenhüll bei Leienfels, Leienfels, Graisch, Soranger und Kleinkirchenbirkig.

Den Abschluss macht der Knotenpunkt "Geusmanns" vom 1. August 2019 bis 31. Dezember 2019. Versorgt werden Elbersberg, Wannberg, Weidenhüll bei Elbersberg, Neugeusmanns und Geusmanns.

"Jeweils zeitnah vor Beginn der einzelnen Bauabschnitte wird eine Bürgerversammlung für die betroffenen Ortsteile anberaumt", heißt es weiter. Vorerst sind vier Bürgerversammlungen geplant für die vier Bauabschnitte, die Termine will die Stadt im Amtsblatt bekanntgeben.

"Im Zuge der Bauausführung werden die Hausanschlüsse für die Grundstückseigentümer im Rahmen des Projektes kostenfrei erstellt." Voraussetzung dafür ist, dass der Stadt und dem Betreiber das Verlegen und der Betrieb der Anschlüsse auf Privatgrund einschließlich der Mauerdurchführung und Anschlussvorrichtungen gestattet und den Beauftragten der Zugang zum Grundstück erlaubt wird. Die Stadt will dazu Informationsschreiben mit den nötigen Erklärungen an die Grundstückseigentümer schicken. Wer die Erklärung nicht unterschrieben an die Stadt zurückgibt, der bekommt keinen kostenfreien Anschluss. "Ein nachträglicher Anschluss ist später nur mit erheblichem Kostenaufwand für den Hauseigentümer möglich", heißt es.

Der Termin für die erste Bürgerversammlung steht bereits fest: Für Bauabschnitt eins, den Knotenpunkt Steifling, findet sie für alle betroffenen Ortsteile am Dienstag, 18. September, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Pottenstein statt.

LUISA DEGENHARDT