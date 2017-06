Brennender Motor stoppt Busreise bei Trockau

TROCKAU - Eine längere Zwangspause mussten 65 weißrussische Touristen am Sonntagnachmittag wegen eines Motorbrandes ihres Busses auf der Autobahn 9 in Kauf nehmen.

Auf dem Weg in Richtung Berlin bemerkte der Fahrer kurz vor der Ausfahrt Trockau Qualm aus dem Motorraum seines Fahrzeugs. Er hielt den Bus am Seitenstreifen an, so dass alle 65 Urlauber unverletzt aussteigen konnten.

Den Brand im Motorraum löschte die Feuerwehr. Zusammen mit dem Technischen Hilfswerk wurde die entstandene Ölspur beseitigt und das Fahrzeug abgesichert. Die Feuerwehr brachte die 65 gestrandeten Reisenden bis zum Eintreffen eines Ersatzbusses in ihrem Feuerwehrhaus unter und versorgte sie.

Der nicht mehr fahrbereite Bus musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 50.000 Euro.

