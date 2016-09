Brennendes Auto löst Scheunenbrand in Tüchersfeld aus

TÜCHERSFELD - Großalarm im dicht bebauten Ortskern des Pottensteiner Ortsteils Tüchersfeld: Ein Auto, das in einer Scheune abgestellt war, hat aus bisher unbekannter Ursache Feuer gefangen.

In der Ortsmitte von Tüchersfeld hat es am Montagabend einen Brand gegeben. © Thomas Weichert



Der Alarm wurde am Montagabend kurz nach 18 Uhr ausgelöst. Innerhalb von etwa einer Stunde brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.

Die Scheune, in der auch eine Werkstatt untergebracht ist, grenzt unmittelbar an eine Kirche an. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Weitere Informationen folgen.

