"Brich den Hungrigen dein Brot": Erntedank in Pegnitz

Gläubige vom Kleinkind bis zum Senior strömen in Kirche und unterstützen Spendenverkauf - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Etwas Besonderes für Menschen von null bis 100 Jahren sollte der diesjährige Erntedankgottesdienst sein. Der Hintergrund eines jeden solchen Gottesdienstes sei, dass man an diejenigen Menschen denkt, die nicht so viel zum Essen haben, erklärte Dekan Gerhard Schoenauer.

Schlüpfte in eine Weste und setzte sich einen Hut auf: Dekan Gerhard Schoenauer beim Verkauf der gespendeten Gaben nach dem Erntedankgottesdienst in Pegnitz. Foto: Ralf Münch



"Der Erntedankgottesdienst ist immer sehr gut besucht", berichtet Schoenauer. "Es kommen Kleinstkinder genauso wie Senioren aus dem Brigittenheim. Das ist jedes Jahr etwas sehr Schönes." Entstanden sei die Tradition der Erntedankgottesdienste dadurch, dass die Menschen, wenn die Ernte fertig war, Gott dafür danken wollten, was auf dem Felder gewachsen ist. Deshalb beginne die Predigt auch mit den Worten "Brich den Hungrigen dein Brot".

Mit der Schubkarre gekommen

Bereits am Samstag konnten Nahrungsmittel in der Sakristei in der Bartholomäuskirche abgegeben werden. Honig, Wein, Wasser, Brot, Rüben, Kartoffeln, Würste, Äpfel, Schnaps, um nur einiges zu nennen, häuften sich dort. Natürlich durfte auch ein Kasten Lutherbier nicht fehlen. "Es gibt tatsächlich Leute, die kommen hier mit der Schubkarre an, um etwas zu geben", berichtet Schoenauer. Das, was hier gespendet wurde, könnte schon fast einem Dorfladen Konkurrenz machen.

Was wirklich besonders in Pegnitz ist, ist der Verkauf der gespendeten Gaben im Anschluss an den Gottesdienst. Denn, wo üblicherweise Obst und Gemüse versteigert werden, spielt an diesem Tag der Dekan den billigen Jakob, schlüpft in eine Weste und setzt sich einen Hut auf. So ganz mit den professionellen Marktschreiern kann er es zwar noch nicht aufnehmen, aber eine Tendenz dazu ist auf jeden Fall da und ein paar Scherze hat er auch auf den Lippen: "Geh‘ nicht weg, bleib da. Du siehst so bleich aus. Du brauchst unbedingt Gemüse", sagt er etwa zu einer Besucherin.

Es läuft, und der Dekan schätzt, dass am Ende des "Straßenverkaufs" ein Erlös von etwa 500 bis 600 Euro zustande kommt, so wie in den Vorjahren auch. Das Geld wird wieder gespendet. Kaum eine andere Institution als "Brot für die Welt" würde an diesem Tag wohl besser passen.

RALF MÜNCH