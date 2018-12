Brigittenheim: Bestnoten und hohe Nachfrage

PEGNITZ - Mit einer kurzen Andacht, die Pfarrerin Nicole Peter aus Creußen hielt, stimmte der Zentrale Diakonieverein Pegnitz-Creußen seine diesjährige Hauptversammlung ein. Thema war dabei vor allem die Zukunft der Pflege.

In Creußen werden im kommenden Jahr 15 neue Tagespflegeplätze entstehen. Die Nachfrage daran ist nach Angaben der Diakonie bereits groß – ebenso wie im Brigittenheim in Pegnitz. Foto: Rosi Thiem



Einleitend stellte der Vorsitzende, Dekan Gerhard Schoenauer, fest: "Was für ein Segen, dass so vielen Menschen durch die Mitarbeitenden der Diakonie geholfen werden kann. Wir unterstützen alle, wo immer wir können. Dafür ist die Diakonie da. Auch ist es ein Segen, dass so viele bereit sind, ihre Zeit und Kompetenz in den Dienst zu stellen."

Schoenauer bezeichnete es als eine gute Entscheidung, den seit Januar 2018 tätigen Geschäftsführer Christoph Hodes geholt zu haben und schätzte die Zusammenarbeit. "Seit 1. Dezember 2018 haben wir eine neue Seelsorgerin, die sich um die Pflegeheime und das Krankenhaus in unserem Dekanat kümmert." Es ist Pfarrerin Barbara Meister-Hechtel. Sie wird die Menschen, die im Brigittenheim gepflegt werden und die Mitarbeiter begleiten.

Der Diakonieverein hat derzeit 487 Mitglieder. Besonders hob der Vorsitzende das Engagement der Gemeindehelfer hervor, die von Haus zu Haus gingen und für den Diakonieverein sammelten. Schriftführer Werner Schaller resümierte, dass die hohe Auslastung der Einrichtungen ein Qualitätszeugnis sei. Kurt Liebig gab einen Überblick der Finanzen, und Helmut Heinrich stellte die neuen Geschäfts- Finanz-, Abstimmungs- sowie Wahlordnungen vor. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Warteliste mit 50 Personen

"Das Brigittenheim ist voll besetzt. Wir haben eine Warteliste, auf der zu manchen Zeiten 50 Personen und mehr stehen", berichtete Schoenauer. Er wies auch darauf hin, das immer mehr jüngere Palliativpatienten besondere Pflege bräuchten. Der Dekan lobte die Qualität der Arbeit im Brigittenheim, die erst vor kurzem durch eine Prüfung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) bestätigt worden sei. Geprüfte wurden unter anderem die Hygiene, die Hauswirtschaft, der Umgang mit demenzkranken Bewohnern und die medizinische Versorgung in der Einrichtung. "Wir sind sehr stolz und freuen uns darüber, dass das Brigittenheim die Note 1,2 erhalten hat", so Schoenauer.

Auch die Heimbewohner wurden gehört. Ihnen wurden 20 Fragen gestellt, etwa, ob die Mitarbeiter ausreichend Zeit für sie hätten, wie ihr Wohlbefinden und das kulturelle Angebot sei, ob das Essen schmeckte. Hier bekam das Brigittenheim sogar die Note 1,0. Schoenauer wies aber auch darauf hin, dass das Haus älter werde und einige große Reparaturen anstünden: die Generalsanierung der drei Aufzüge sei mit 120 000 bis 130 000 Euro angesetzt. Ebenso würden letzte Verbesserungen des Brandschutzes vorgenommen. "Insgesamt hat uns der Brandschutz weit über 300 000 Euro gekostet", berichtete der Vorsitzende. Das neue Blockheizkraftwerk ging heuer in Betrieb.

In der Station Creußen werde es derweil einen Umzug geben. Wenn die Tagespflege entsteht, wird die Diakoniestation in den ersten Stock umziehen. Der Vorsitzende hob die Leistungen der Stationen hervor, erinnerte aber auch an die hohen Kosten, die sehr zu schaffen machten. "Wir haben 15 Plätze in Pegnitz, und die Nachfrage ist groß", bilanzierte Schoenauer. "Ich hoffe, dass sich mit der Eröffnung der zweiten Tagespflege in Creußen die Situation entspannt." Geschäftsführer Christoph Hodes berichtete, dass 2019 in Creußen 15 neue Tagespflegeplätze entsünden. Auch daran gebe es schon reges Interesse.

Der Vorsitzende wies weiter auf die ausgezeichnete Arbeit der Integrationsbeauftragten Veronika Kobert und die Einweihung des Hauses für Flüchtlingsarbeit in der Brauhausgasse hin (wir berichteten).

Die Optimierung der Personalbindung und die Erhöhung des Personalschlüssels sind zentrale Anliegen von Geschäftsführer Hodes, wie er berichtete. Die Mitarbeiter seien das wichtigste Kapital im Unternehmen. Zusammen mit der Uni Bayreuth solle nun ein Konzept erstellt werden, wie beispielsweise ein Prämiensystem, zu besonderen Leistungen und ein Vorschlagwesen aussehen könnten werden. Ziel dabei sei eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit. Auch soll im Laufe des nächsten Jahres eine EDV-gestützte Pflegedokumentation auf allen Etagen und Bereichen, neue bunte Dienstkleidung und Lebensarbeitszeitkonten eingeführt werden, so Hodes weiter.

Kräfte von den Philippinen

Er sprach auch die Erweiterung des Fuhrparkes an. Ab dem 1. März 2019 verstärken drei Pflegefachkräfte von den Philippinen das Team; entsprechende Kontakte bestünden schon. Im Moment lernten die Fachkräfte Deutsch und müssten dann eine Prüfung bestehen.

"Zum 1. Januar 2019 tritt das neue Pflegepersonal-Stärkungsgesetz in Kraft", resümierte Dekan Gerhard Schoenauer. "Dadurch ist es möglich, zusätzlich einzustellen. Eine finanzielle Belastung der Pflegebedürftigen wird es nicht geben." Weiter führte er aus, dass es auf den Philippinen 150 000 sehr gut ausgebildete, arbeitslose Pflegekräfte gebe, aber Deutschland leider noch kein Einwanderungsland sei.

