Bromgasunfall in Hollfeld: Haftungsfrage offen

Wer Einsatz an Gesamtschule zahlt, ist momentan noch unklar - vor 58 Minuten

HOLLFELD - Vor wenigen Wochen gab es an der Gesamtschule einen Bromgasunfall, zu dem zahlreiche Einsatzkräfte ausrücken mussten. Wer dafür aufkommen muss, ist jedoch noch nicht bekannt.

Auf Nachfrage der Nordbayerischen Nachrichten gab Carolin Rausch vom Kreisfeuerwehrverband Bayreuth an, dass ungefähr 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus den Landkreisen Bayreuth und Bamberg sowie der Stadt Bayreuth vor Ort waren. Zudem wurden zirka 50 Einsatzkräfte des BRK, zwei vom THW sowie acht Polizeikräfte zu dem Unfall gerufen. Aufgrund des gefährlichen Gases mussten die Einsatzkräfte besondere Chemieschutzanzüge tragen.

Am Mittwochmorgen kam es in der Gesamtschule in Hollfeld zu einem Unfall mit einem chemischen Stoff. Ein Lehrer musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Gebäude wurde evakuiert und der Schulbetrieb wurde eingestellt.