Bronn: Paradiese vor der Tür

Bauerngärten dienten einst der Selbstversorgung - vor 22 Minuten

BRONN - Früher waren sie Ernährungsgrundlage für ganze Familien. Heute weichen sie Pflastersteinen und Gabionenwänden. Verschwinden die traditionellen Bauerngärten oder gibt es Licht am Gartenhorizont?

Besonderen Charme besitzt der Garten der Familie Macht in Kühlenfels, weil er in einem alten Baum- und Heckenbestand eingebettet liegt. Unser Foto zeigt Elisabeth Macht. © Gisela Leinberger



Wo bis vor kurzem die Großmutter für Salat, Petersilie und "Gelbe Roum" auf dem heimischen Tisch sorgte, fremdeln heute immer mehr Hausbesitzer mit der Natur. Gepflasterten Auffahrten, kurz geschorene Rasenstücke und grau-metallische Gabionenkonstrukte bestimmen verstärkt das Bild fränkischer Ortschaften. Die traditionellen Bauerngärten mit ihrer Blütenpracht und ihrem Artenreichtum verschwinden.

Diese grünen Paradiese, in denen Nutz- und Zierpflanzen nicht nur nahrhaft und schön, sondern auch ökologisch sinnvoll kultiviert werden. In denen Salatköpfe neben Ringelblumen wachsen, Erdbeeren mit den ersten Rosen um die Wette eifern und Dahlien neben Mohrrüben das Gartenreich schmücken.

Optimum an Erntegut

Dem Prinzip, mit relativ geringem Arbeitsaufwand aus einer begrenzten Fläche ein Optimum an Erntegut und Blütenpracht herauszuholen, folgten bereits Generationen von Gärtnerinnen. Und bis vor gar nicht langer Zeit ernährten sich ganze Familien von Selbstangebautem.

Heute beschränkt sich das Garteln häufig auf Tomaten und Erdbeeren, die auf dem Weg zur Sonnenliege genascht werden können. Die fleißigen Gärtnerinnen von früher sind entweder gestorben oder das Kreuz macht nicht mehr mit. Dem Wandel sei Dank, können sie mit rückenschonenden Hochbeeten nach wie vor ihrer grünen Leidenschaft frönen.

Den jungen Frauen heutzutage fehlt schlicht und ergreifend die Zeit und die Muse. Gefangen im Multitasking, jonglieren sie Beruf, Ehemann, Kinder und Yogastunde.

Durchgetakteter Lebensstil

Und sind froh, wenn sie sich bei diesem durchgetakteten Lebensstil Gemüse, Obst und Blumen im Supermarkt holen können. In der begrenzten Freizeit steht ihnen nach ganz anderem der Sinn als in der Erde zu wühlen, Schnecken auf die Hörner zu schlagen und sich mit der Kohlfliege herumzuärgern.

Und doch verändert sich gerade etwas. Georg Rossbacher von der gleichnamigen Gärtnerei in Auerbach zählt seit geraumer Zeit vermehrt Zwanzigjährige zu seiner Kundschaft. "Sie wollen beim Lifestyletrend Urban Gardening (Stadtgärtnern) mitmachen" und kaufen Salbei und Rosmarin, Petersilie und Fenchel, um ihre selbst angebauten Zucchini und Tomaten damit zu würzen.

Sie verlangen nach echten Lebensmitteln jenseits synthetisch aromatisierter Fertiggerichte. Die Nachwuchsgärtnerinnen und Gärtner finden ihren Platz auf Balkonen und Fensterbänken ebenso wie im Schrebergarten und in Muttis Rasenstück.

Die nächste Generation will wieder ihre Sinne anregen, davon ist nicht nur Gärtner Rossbacher überzeugt. Eine große Bandbreite an Do-it-yourself-Gemüsegartenratgebern überschwemmt derzeit den Buchmarkt. Pflanzenbörsen, in denen Chilis gegen Erbsen getauscht werden, schießen wie Pilze aus dem Boden.

Noch etwas anderes bemerkt Rossbacher: Immer häufiger kaufen Kindergärtnerinnen bei ihm Blumen und Gemüse, um sie mit ihren Vorschulkindern zu pflanzen, zu pflegen und zu verspeisen. "Viele der Kinder wissen gar nicht mehr, wie eine Mohrrübe aussieht und schmeckt, weil sie zu Hause nur Fertiggerichte vorgesetzt bekommen", so der Gartenexperte.

In nächster Zeit stellen wir unseren Lesern einige grüne Bauerngarten-Paradiese vor. Viele von ihnen sind bereits am Verblühen, da auch sie, wie die gesamte Natur, sehr unter der aktuellen Hitzewelle leiden. Daher wird es lediglich eine Mini-Serie, bestehend aus vorerst zwei Gärten.

GISELA LEINBERGER