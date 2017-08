Bronner Initiative aus Liebe zum Bogensport

BRONN - Bogenschießen beim SV Bronn: Am Sonntag, 17 Uhr, bietet der Verein auf seinem Gelände erstmalig ein Training an. Auch Nichtmitglieder sind eingeladen. Wie es weitergeht, ist noch offen.

Werner Raum (rechts) wollte eigentlich nicht mit aufs Bild, weil sich Karl Lothes (links) um den Bogensport beim SV Bronn kümmern wird. Der Vereinsvorsitzende hat sich dann doch überreden lassen. Foto: Foto: Marcel Staudt



Jedes Kind hatte schon einmal einen Bogen in der Hand, glaubt Karl Lothes, sei es auch nur, um Cowboy und Indianer zu spielen. Das war auch bei ihm so, zur Sportart an sich fand er aber, als er schon längst kein Kind mehr war. "Zum 50. Geburtstag hat mir meine Schwester einen Bogen geschenkt", sagt der gebürtige Bronner.

Mittlerweile ist Lothes 67 Jahre alt, ausgebildeter Übungsleiter und leidenschaftlicher Bogenschütze. Im Jahre 2012 schaffte es Lothes für den BSC Schnaittach zwischenzeitlich auf den 55. Platz der Weltrangliste im Feldbogenschießen mit dem Recurvebogen. Für den SV Bronn war Lothes in jüngeren Jahren als Fußballer am Ball. Auch wenn er weiterhin für den BSC schießen wird, ist er mit seinem Stammverein eng verbunden. Für ihn war klar: "Wenn Interesse besteht, dann mache ich es."

Er meint damit ein Trainingsangebot sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene mit dem Bogen. Dass offensichtlich Interesse im Verein besteht, das merkte der Vorsitzende Werner Raum bei der Hauptversammlung im März. "Wir haben gefragt, wer Lust hat, das Bogenschießen mal auszuprobieren", erinnert sich Raum, "es meldeten sich prompt 15 bis 20 Leute."

Das ist für den SV Bronn Grund genug, es jetzt einfach mal zu probieren. Etwa 1000 Euro hat der Verein in Ausrüstung investiert. Bögen — Blank und Recurve — sowie Pfeile und Scheiben stehen nun kostenlos zur Verfügung. Am Sonntag geht es los. Und wie geht es weiter? "Wir warten die Resonanz mal ab", sagt Raum. Für ihn ist es denkbar, eine eigene Sparte für die Bogenschützen zu gründen und sich für die Winterpause nach Trainingszeiten in einer Halle umzusehen. Die meiste Arbeit wird dabei wohl an Karl Lothes hängenbleiben, doch er macht es gerne — aus Liebe zum Bogensport.

MARCEL STAUDT