Brot backen, Kanu fahren und Entspannen

Das Sommerferienprogramm der Stadt Pottenstein bietet viele abwechslungsreiche Erlebnisse - vor 6 Stunden

POTTENSTEIN - Heute ist nun auch endlich in Bayern der Tag gekommen, an dem offiziell die Sommerferien beginnen. Damit den Kindern nicht langweilig wird, gibt es wieder ein umfassendes Ferienangebot. Die Nordbayerischen Nachrichten stellen eine kleine Auswahl aus dem Programm vor.

Bereits in vergangenen Ferienprojekten lernten Kinder, wie man sein eigens Brot backen kann und wurden selbst zu fleißigen Bäckermeistern. [AUTOR_A_ENDE]Foto: Archiv/ Eva Böhm[/AUTOR_A_ENDE]



Freitag, 4. August: Erlebnistag im Ziplinepark. Treffpunkt ist am Parkplatz Familienbad Juramar Pottenstein. Von 8.30 bis 15 Uhr. Besucht wird der ersten Ziplinepark Deutschlands am Ochsenkopf. Begleitet von ausgebildeten Führern können die Kinder entlang der Skiabfahrt Süd und nahe des Sesselliftes den Wald und unvergessliche Ausblicke auf eine neue Art genießen. Perfekt gesichert geht es für sie nach der Bergfahrt und kurzer Einweisung an 16 steilen Seilstrecken – per Seilrolle in hohem Tempo den Berg hinab. Nach zirka zwei Kilometern Fahrt endet die Strecke an der Talstation in Fleckl. Teilnahme ab zwölf Jahren mit einer Gebühr von 29 Euro. Anmeldung bis zum 28. Juli.

Freitag, 11.August: Tennis-Schnuppertraining TC Pottenstein. Treffpunkt: 16.45 Uhr am Tennisgelände TC Pottenstein neben Feuerwehrhaus. Der TC Pottenstein möchte die Teilnehmer im Laufe einer Stunde erste technische Grundübungen zeigen und will mit einem Match den Tag abrunden. Schläger können auf Anfrage geliehen werden. Sportkleidung und feste Sportschuhe mit glatter Sohle (keine Joggingschuhe) sind mitzubringen. Mindestalter: acht Jahre. Anmeldung bis zum 10. August.

Mittwoch, 16. August: Neandertaler, Rittersleute und Erdgeschichte — eine Reise in die Vergangenheit. Treffpunkt: Gasthof Bauernschmitt Kirchenbirkig von 13.30 bis 17 Uhr. Entsprechende Kleidung mitbringen, es ist unter anderem auch ein kurzer Höhlenbesuch geplant. Getränke und Verpflegung werden gestellt. Kindersitz für das Auto mitbringen. Teilnehmen können Kindern von sechs bis zwölf Jahren, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bis zum 14. August.

Freitag, 18August: Kajaktour — Flusserlebnis Wiesent und Sinnesparcours auf dem Erfahrungsfeld der Sinne. Treffpunkt ist der Parkplatz Doos. Zeitraum von 9 bis 14 Uhr. Angeboten wird eine Kajaktour von der Pulvermühle nach Doos mit anschließender Einkehr im Café Doose (Brotzeit kann mitgebracht werden) und Rundgang auf dem Erfahrungsfeld der Sinne mit unterschiedlichen Möglichkeiten der Sinneserfahrung sowie der Einübung einer achtsamen Wahrnehmung (Fühlen, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken). Schwimmkenntnisse erforderlich, Sportkleidung, festes Schuhwerk, Wechselkleidung wird empfohlen. Teilnahme ab elf Jahren mit einer Gebühr von 18 Euro. Anmeldung bis zum 28. Juli.

Donnerstag, 24. August: Unterwegs mit dem Nachtwächter. Treffpunkt: Tourismusbüro am Rathaus Pottenstein. Von 20.30 bis 22 Uhr. Die Kinder erkunden das romantische Pottenstein bei Nacht. Folgen dem Nachtwächter mit seiner Hellebarde und der Laterne durch die dunklen Gassen der abendlichen Stadt. Dabei erfahren sie viel Wissenswertes über den Beruf des "Nachtwächters" und über das Felsenstädtchen. Sie können herausfinden, wie viele Stadttore einst standen und was davon übrig geblieben ist oder welche Katastrophe am 1. September 1736 die Stadt heimsuchte. Teilnahme ab sechs Jahren mit einer Gebühr für Kinder von drei, für Erwachsene von fünf Euro. Anmeldung bis zum 22. August.

Montag, 28. August: Vom Korn zum Brot. Treffpunkt in Hohenmirsberg 41 bei Christine Thiem. Vom 10 bis 13 Uhr zeigt Bäckermeisterin Christine Thiem, wie Kinder ihr Holzofenbrot selber herstellen und backen können. Teilnahme von fünf bis 16 Jahren mit einer Gebühr von drei Euro. Anmeldung bis zum 25. August.

Dienstag, 29. August: Entspannung für Jugendliche. Treffpunkt vor der Burg Pottenstein. Von 17 bis 19 Uhr. Gemeinsam gehen die Kinder auf die Reise und entspannen mit Düften und in Achtsamkeit. Decke und Isomatte mitbringen. Bei Regen findet die Veranstaltung im Bürgerhaus statt. Teilnahme von zehn bis 13 Jahren, mit einer Gebühr von fünf Euro. Anmeldung bis zum 25. August.

Donnerstag, 31. August: Jeder kann helfen — Erste Hilfe für Schüler ab der fünften Klasse. Treffpunkt im Foyer des Bürgerhauses. Von neun bis 16 Uhr. Bei dieser Veranstaltung erfahren Schüler alles über Notruf, Verbände, stabile Seitenlage, Hitze-Kälte-Ereignisse, Schock, Betreuung und wie sie Gefahren erkennen und einschätzen können. Für Schüler ab der 5. Klasse. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung bis zum 28. August.

Alle Anmeldungen können im Tourismusbüro Pottenstein vorgenommen werden; Telefon (09243) 70841.