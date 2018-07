Brückenbauer nach China kehrt nach Auerbach zurück

Marcel Hanisch hat bei ZF in einer Nische Karriere gemacht - vor 1 Stunde

AUERBACH - Ein Interesse an Fahrzeugen und ein Faible für Naturwissenschaften haben Marcel Hanisch zum dualen Studium bei ZF geführt. Nach zwei Auslandsaufenthalten kehrt der 24-Jährige nun als technischer Projektleiter an den Standort Auerbach zurück.

Vom Studenten über den Entwicklungsingenieur zum Projektleiter: Marcel Hanisch machte nach dem Abitur Karriere bei ZF. © Foto: ZF



Vom Studenten über den Entwicklungsingenieur zum Projektleiter: Marcel Hanisch machte nach dem Abitur Karriere bei ZF. Foto: Foto: ZF



Marcel Hanisch stand kurz vor dem Abitur, als er auf einer Ausbildungsmesse in seiner Heimatstadt Bayreuth den Auftritt der ZF Friedrichshafen AG besuchte. Der Schüler fand besonders den Standort Auerbach attraktiv. Zwar hatte Hanisch bis dahin kaum Berührung mit der Fahrzeugelektronik gehabt, aber ein hohes Interesse an Automobiltechnologie, Mathematik und Physik.

Hanisch begann einen dreijährigen dualen Studiengang für Elektrotechnik mit Fokus auf Fahrzeugelektronik und Mechatronische Systeme. Die Theorie lernte Hanisch an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg, die Praxissemester – insgesamt 13 Monate – absolvierte er zunächst in Auerbach.

Nach einer kurzen Orientierungsphase im Unternehmen tauchte Hanisch immer tiefer in die Materie ein und fand sein Spezialgebiet. Mit seiner Bachelor-Arbeit kam die Übernahme als Hardware-Entwicklungsingenieur im Bereich E-Mobility, eine Position, die er zwei Jahre besetzte. Doch für seinen weiteren Karriereweg hatte er eine andere Inspiration gefunden.

Während des Studiums hatte Hanisch ein dreimonatiges Auslandssemester bei ZF in Schanghai absolviert. Die dortige Mentalität und Entwicklungsgeschwindigkeit faszinierten ihn, wie er berichtet. Hanisch schrieb sich als Master-Student für Global Management (China-Europe-Business) im belgischen Antwerpen ein. Denn: "Ich konnte hier eine Nische für mich ausfindig machen: Viele Europäer verstehen China noch nicht und umgekehrt", so der 24-Jährige. Mit einem vollen Stipendium und der Unterstützung von ZF schloss er den Master als Bester seines Jahrgangs ab.

Gefragte Internationalität

Mittlerweile ist Hanisch wieder im Unternehmen als technischer Projektleiter und ein wertvoller Brückenbauer zum weltweit wichtigsten Wachstumsmarkt China, wie ZF mitteilt. Der Rat des Senkrechtstarters an potenzielle Bewerber: "Die richtige Motivation finden, für alles offen sein und Chancen gut nutzen. Denn ohne Internationalität geht im Automobilgeschäft heute nichts mehr."

ZF stellt jedes Jahr rund 20 neue Ausbildungsplätze zur Verfügung. Neben dualen Studiengängen können junge Menschen Ausbildungen im kaufmännischen und technisch-gewerblichen Bereich absolvieren.

nn