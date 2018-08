Brüderpaar Altincik investiert in Standort Auerbach

Gökhan und Ilhan Altincik bauen die neue Cherry-Konzernzentrale im neuen Gewerbegebiet Saaß — Aufschwung erwartet - vor 1 Stunde

AUERBACH - Vor ein paar Tagen endete in Auerbach ein jahrelanges Tauziehen: Im neuen Gewerbegebiet Saaß ging der erste Spatenstich für die neue Konzernzentrale des IT-Hardware-Herstellers Cherry über die Bühne, nachdem die Firma zuvor die Abwanderung nach Pegnitz oder sogar in die Nürnberger Peripherie angedacht hatte. Zu diesem Termin präsentierten sich erstmals offiziell die beiden Investoren Gökhan und Ilhan Altincik. Das Brüderpaar ist künftig Mietherr der Cherry-Zentrale. Wie es dazu kam, erzählt Gökhan Altincik im NN-Interview.

Die Unternehmerbrüder Ilhan und Gökhan Altincik (v. li.) investieren einen zweistelligen Millionenbetrag in ihre Heimatstadt Auerbach und sind künftig Mietherren der Firma Cherry im Industriegebiet Saaß. © Altincik



Die Unternehmerbrüder Ilhan und Gökhan Altincik (v. li.) investieren einen zweistelligen Millionenbetrag in ihre Heimatstadt Auerbach und sind künftig Mietherren der Firma Cherry im Industriegebiet Saaß. Foto: Altincik



Herr Altincik, was bewegt Sie als gebürtigen Auerbacher und Ihren Bruder Ilhan, der Zitterpartie um den Cherry-Standort ein Ende zu setzen und als Investoren einzusteigen, zumal die "Drittverwertbarkeit" des Objekts eher fraglich und das unternehmerische Risiko dadurch hoch ist?

Gökhan Altincik: Wir haben bei einem Treffen von unserem Bürgermeister Joachim Neuss erfahren, dass die Firma Cherry nur in Auerbach bleibt, wenn ein Investor gefunden wird, der die Produktionsstätte plus Bürogebäude für sie baut und langfristig an sie vermietet. Da ich als gebürtiger Auerbacher immer versuche, meine Heimatstadt und ihre Menschen an meinem Erfolg teilhaben zu lassen, war es für uns eine Selbstverständlichkeit, die Sache in die Hand zu nehmen, um den Standort Auerbach und die dazugehörigen Arbeitsplätze zu sichern.

Klingt sehr locker. Konnten auch die Verträge so problemlos geschlossen werden?

Altincik: Natürlich waren es nervenaufreibende Verhandlungen mit der Firma Cherry, der Sparkasse und HD Bau – aber im Nachhinein, so glauben wir, sind alle mit den abgeschlossenen Verträgen zufrieden und können mit Stolz in die Zukunft für den Standort Auerbach blicken. Da ich ein positiv eingestellter Mensch bin, und davon ausgehe, dass die Geschäftsverbindung der Altincik Holding GmbH und der Cherry GmbH längerfristig ist, habe ich mir um die Drittverwertbarkeit keine großen Gedanken gemacht. In Bezug auf das unternehmerische Risiko kann ich an dieser Stelle eigentlich nur den römischen Philosophen und Dichter Lukrez mit den Worten zitieren: ,De nihilo quoniam fieri nihil posse videmus‘ – von nichts kommt nichts!

Wie schätzen Sie das Potenzial des Gewerbestandorts Saaß ein?

Altincik: Meiner Meinung nach werden sich nach der Ansiedlung der Firma Cherry, die ja ein Global Player ist, andere Firmen den Standort mit seinen Vorteilen näher anschauen und sich ebenfalls ansiedeln.

Was erhoffen Sie sich langfristig von Ihrem unternehmerischen Einsatz?

Altincik: Ich erwarte für mein Engagement einen Aufschwung für den Standort Auerbach und die nördliche Oberpfalz.

Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Entwicklung in der Region Auerbach? Zeigt die Kurve eher nach unten oder nach oben?

Altincik: Wenn ich mir die hier ansässigen Firmen und die unermüdliche Arbeit unseres Bürgermeisters Joachim Neuss anschaue, gehe ich von einer mehr als positiven Entwicklung aus.

Noch eine etwas intime Frage: Was für eine Tastatur ist an Ihrem PC angedockt?

Altincik(lächelt): Natürlich das MX Board 5.0 von der Cherry!

Was die Brüder Altincik in das Cherry-Projekt investieren, ist kein Pappenstiel: 16 Millionen Euro, so hieß es beim Startschuss für die Bauarbeiten, soll das Objekt kosten. Wer sind die beiden Männer hinter der Großinvestition?

Inhaber der Altincik Holding GmbH ist Gökhan Altincik, geboren am 28. Februar 1975 in Auerbach. Er gründete 2008 die "Ambulante Intensivpflege Bayern" (A.I.B.), deren Geschäftsführer er auch ist, und machte sie zum größten Intensivpflegeanbieter im Freistaat.

Im vergangenen Jahr übernahm Gökhan Altincik die Alfred Böhm GmbH und die Leonie GmbH in Auerbach, nachdem sich Firmengründer Alfred Böhm nach eigenen Worten dazu entschieden hatte, "kürzer zu treten und das Leben zu genießen". Außerdem übernahm Altincik ebenfalls 2017 zusammen mit Jan Quak die RKT Rettungsdienst OHG in Regensburg. 2018 veränderte er die Struktur seines Firmennetzes und gründete die Altincik Holding GmbH sowie die Ambulante Intensivpflege Holding GmbH.

Gökhans Bruder Ilhan Altincik wurde am 1. Juni 1973 in Savur (Türkei) geboren und war bis April 2017 Prokurist der Alfred Böhm GmbH. Seit April 2017 ist Ilhan Geschäftsführer der Alfred Böhm GmbH und Leonie GmbH und seit April 2018 Geschäftsführer der Altincik Holding GmbH und der Ambulanten Intensivpflege Holding GmbH.

Hans von Draminski Springer-Redaktion E-Mail