BTS Cup in Pegnitz: Die Kleinen spielen wie die Großen

Veranstaltung bringt Jugendtalente in die Christian-Sammet-Halle - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Sehenswerter One-Touch-Football, knallharte Schüsse in den oberen Winkel und Torjubelgesten wie bei den Großen. 350 Zuschauer erlebten am Samstag beim BTS Cup in der Christian-Sammet-Halle ein Fußballfest der Kleinen. Zum Abschluss des Jahres maß sich ein zusammengestellter Kader der F- und E-Jugendspieler der SG Trockau mit den besten U-10-Nachwuchskickern der Kaderschmieden. Organisator und SG-Jugendleiter Markus Wätzold gelang es, für die zweite Runde des Turniers einige große Namen nach Pegnitz zu locken.

Die kleinen Trockauer Fußballer (in Orange) erlebten beim BTS Cup in der Christian-Sammet-Halle ihren großen Tag. Unter anderem durften sie gegen den Nachwuchs des FC Bayern München (in Rot) spielen. © Klaus Trenz



Bayern München, 1. FC Nürnberg, RB Leipzig, 1860 München, SpVgg Greuther Fürth, Carl Zeiss Jena, SSV Jahn Regensburg, Spielvereinigung Unterhaching und die Spielvereinigung Bayreuth – prestigeträchtige Vereinsnamen, die am Samstag unter dem Dach der Christian-Sammet-Halle in insgesamt 28 Spielen (je zwei Mal sechs Minuten) spitzenmäßigen Jugendfußball zum Besten gaben. Mit von der Partie: Die SG Trockau, die, wenig überraschend, nach fünf Spielen ohne Punkte blieb und Letzter des Turnier wurde.

Für SG-Coach Felix Strößner kein Beinbruch, schließlich kennt er die signifikanten Unterschiede zwischen regionalen Jugendmannschaften und den Top-Nachwuchsteams — er selbst spielte bereits für den 1. FC Nürnberg und Carl Zeiss Jena in den Nachwuchsabteilungen: "Die individuelle Klasse bringen die Spieler der Großen ja schon mit. Jeder kann den Ball perfekt annehmen, besitzt Spielverständnis und bewegt sich gut im Raum."

Darüber hinaus ist auch die Motivation ein relevanter Faktor bei den Bayern, FCN-Kickern und Co.: "Die Jungen haben sich schon in ganz jungen Jahren das Ziel gesetzt, Profi zu werden und wollen sich dementsprechend stetig verbessern", erklärt der 22-Jährige und sagt mit einem Blick auf das Spielfeld: "Vor allem bei den Bayern hat man gesehen, dass sie wissen, wo sie hinspielen und wie sie taktisch stehen müssen — das ist schon beeindruckend."

Zufrieden ist Strößner mit seiner Mannschaft, die er aus Spielern der E- und F-Jugend zusammenstellte, trotzdem: "Dass die Automatismen bei uns nicht so vorhanden sind wie bei den Vereinen mit Nachwuchsleistungszentren ist natürlich völlig klar. Dafür, dass wir auf dem Rasen zweimal in der Woche und in der Halle nur einmal in der Woche trainiert haben, bin ich aber sehr zufrieden."

In der Gruppe mit den Bayern

In einer Gruppe mit dem FC Bayern, der Spielvereinigung Unterhaching, dem Club und der Spielvereinigung Bayreuth hatten die Trockauer das Nachsehen. Nach einer 1:3-Niederlage im Auftaktspiel gegen die Bayreuther regnete es Schüsse auf den Trockauer Kasten. Ganze 19 Mal musste Torwart Max Schedler in den verbleibenden drei Spielen der Gruppenphase den Ball aus dem Netz fischen. Der neunjährige Keeper gibt sich selbstkritisch; "Ich habe heute einige Bälle gut pariert, manche Bälle hätte ich aber auch halten können." Nach einigen Packungen aus dem vergangenen Jahr ist beim diesjährigen BTS Cup allerdings ein deutlicher Aufwärtstrend bei den Trockauern erkennbar: "Im vergangenen Jahr haben wir Spiele noch mit 0:20 oder 0:11 verloren, heute war unsere höchste Niederlage ein 0:8", sagt Schedler.

Im Spiel um den vorletzten Platz gegen den Nachwuchs aus Jena reichte es beinahe zum Siebenmeterschießen: "Im Spiel gegen Jena haben wir gut dagegengehalten", resümiert Trainer Strößner. "Spielerisch waren sie uns natürlich überlegen, aber in kämpferischer Hinsicht haben wir alles in die Waagschale geworfen." Kurz nach dem Ausgleich erzielten die Carl-Zeiss-Jena-Kicker den 2:1-Siegtreffer – und beförderten die Trockauer somit auf den letzten Turnierrang. Sieger wurde die U10 des FC Bayern München, die sich im Finale mit 1:0 gegen die Spielvereinigung Fürth durchsetzte.

SG-Trockau-Jugendleiter und Organisator Markus Wätzold blickte am Samstagabend auf ein gelungenes Fußballfest zurück: "Wir hatten heute im Vergleich zum vergangenen Jahr 100 Zuschauer mehr." Auffällig: Während viele Eltern aus München, Regensburg, Leipzig oder Jena anreisten, fanden nur wenige Pegnitzer den Weg in die Christian-Sammet-Halle. Der Grund liegt auf der Hand: Mit der SG Trockau steht die einzige Mannschaft aus dem Umkreis auf dem Turnierplan — ein Umstand der wohl bedacht ist: "Die Nachwuchsleistungszentren wollen sich untereinander messen", sagt Wätzold. "Häufiger kam es vor, dass der Club-Nachwuchs mit neun regionalen Mannschaften ein Turnier absolvierte, die Tabelle mit einem Torverhältnis von 40:2 anführte und aufgrund der fehlenden Konkurrenz weitere Turnieranfragen absagte."

Auch wenn die verbleibenden Vereine aus Pegnitz und Region am Samstag nicht in den Genuss kamen, gegen potenzielle, zukünftige Bundesligastars zu spielen, ist das Turnier in den Augen von Wätzold auf jeden Fall einen Besuch wert: "Der Cup bietet bereits ein sehr hohes fußballerisches Niveau der U10-Jugend, wo es im Vergleich zu den höheren Nachwuchsabteilungen noch um Fußball als Freizeitsport geht. Wätzold ist sich sicher: "In Nordbayern gibt es kein Turnier, bei dem so viele große Jugendmannschaften zusammenkommen."

Der Jugendleiter der SG Trockau hat sich bereits Gedanken darüber gemacht, wie er im kommenden Jahr auch den ein oder anderen Pegnitzer in die Christian-Sammet-Halle locken kann: Dann soll der BTS Cup drei Tage lang dauern — inklusive Kunstrasen, Alte-Herren-Turnier und Vollmannschaften aus der Region.

Gruppe 1: SG Trockau — SpVgg Bayreuth 1:3; 1. FC Nürnberg — FC Bayern München 1:4; Spielvereinigung Unterhaching — SpVgg Bayreuth 6:0; SG Trockau — 1. FC Nürnberg 0:8; Spielvereinigung Unterhaching — FC Bayern München 0:0; SpVgg Bayreuth — 1. FC Nürnberg 2:4; Spielvereinigung Unterhaching — 1. FC Nürnberg 2:1; FC Bayern München — SG Trockau 8:0; Spielvereinigung Unteraching — SG Trockau 3:0; FC Bayern München — SpVgg Bayreuth 7:0. Tabelle: 1. FC Bayern München (10 Punkte). 2. Spielvereinigung Unterhaching (10). 3. FC Nürnberg (6). 4. SpVgg Bayreuth (3). 5. SG Trockau (0).

Gruppe 2: Jena — Jahn Regensburg 0:4; 1860 München — SpVgg Fürth 0:1; RB Leipzig — SpVgg Fürth 0:2; 1860 München — Jena 7:1; RB Leipzig — Jahn Regensburg 0:3; SpVgg Fürth — Jena 2:0; RB Leipzig — Jena 7:0; Jahn Regensburg — 1860 München 0:5; RB Leipzig — 1860 München 0:3; Jahn Regensburg — SpVgg Fürth 2:2. Tabelle: 1. SpVgg Fürth (10 Punkte). 2. 1860 München (9). 3. Jahn Regensburg (7). 4. RB Leipzig (3). 5. Jena (0).

Viertelfinale: FC Bayern — RB Leipzig 5:1; SpVgg Fürth — SpVgg Bayreuth 5:1; FC Nürnberg — 1860 München 0:1; SpVgg Unterhaching — Jahn Regensburg 1:2.

Halbfinale: SpVgg Fürth — 1860 München 2:1; FC Bayern München — Jahn Regensburg 3:0.

Finale: SpVgg Fürth — FC Bayern München 0:1.

MARKUS MAISEL