Der Weihnachtsmarkt gehört seit über vier Jahrzehnten zu den beliebtesten Pegnitzer Veranstaltungen. Ins Leben gerufen haben ihn einst die Nordbayerischen Nachrichten in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft der Einzelhändler. Anfangs ließen die NN noch das Nürnberger Christkind einfliegen, doch 1977, vor genau 40 Jahren, wurde erstmals eine Pegnitzerin gekürt: Andrea Elßmann.Unsere Bilder zeigen Eindrücke vom Markt, der damals noch am Alten Rathaus stattfand, und von der Christkindlwahl.

Überhöhte Geschwindigkeit bei plötzlich auftretendem Nebel und Schneefall war am Dienstagfrüh die Ursache für zwei Unfälle mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen auf der A70. Zunächst überschlug sich ein Transporter in der Ausfahrt Rossdorf am Berg, dann knallten unweit davon mehrere Fahrzeuge ineinander. Dabei wurde eine Fahrerin im Wrack eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden.

Meterhohe Flammen schlugen am Montagabend in Drügendorf (Landkreis Forchheim) aus dem Dachstuhl eines Wohnhauses. Die beiden Bewohner des Hauses, ein älteres Ehepaar, kamen mit dem Schrecken davon. Am Haus entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro.