Bühne frei für Kinder aus Auerbach und Königstein

Nachwuchs zeigte bei Kirchweih auf dem Breitenstein einen bunten Reigen an Volkstänzen - vor 1 Stunde

BREITENSTEIN - Die kleine Kirchweih auf dem Breitenstein ist für die Organisatoren nicht nur eine Gelegenheit, ihre Tracht zu tragen, sondern auch das Brauchtum ihrer oberpfälzischen Heimat zu pflegen. Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit: Der Königsteiner Trachtenverein D´Ossinger lud zu seiner traditionellen Trachtlerkirchweih.

Die Vielfalt des Volkstanzes konnten die Besucher der Trachtlerkirchweih auf dem Breitenstein erleben. Unser Bild zeigt den Auftritt der Kinder vom TV Auerbach zu dem Lied „Hans bleib dou“. © Klaus Möller



Mit der Vorstellung der Königsteiner Kirchweihpaare wurde die Breitensteiner Kirchweih am Samstagabend eingeläutet. Danach gab es ausreichend Gelegenheit, sich zu den Klängen der Band "Vullgas" auf dem Tanzboden im Festzelt auszutoben.

Aufregung machte sich breit

Nach dem Gottesdienst am Sonntagmorgen fieberten vor allem die jungen Trachtler und ihre Familien schon dem Nachmittag entgegen. Denn da gehörte die Bühne den Trachtenkindern, die den zahlreichen Besuchern zur Musik der Ossinger-Musikanten einen bunten Reigen an Volkstänzen boten.

Jugendleiterin Sabine Guttenberger führte durch das bunte, zweistündige Programm, das der Nachwuchs von den "Ossingern", vom TV Auerbach, vom TV Hoamatland Amberg und von den Altbayerischen aus Weiden mit seinen Tanzvorführungen gestaltete. Unter anderem traten die Kinder vom TV Auerbach zu "Hans bleib dou" auf.

Von der Polka zum Schlamperer

Mit Stern- und Krebspolka, Plattlern und Figurentänzen, wie dem Schlamperer oder Schwarzen Peter, demonstrierten die kleinen Tänzer – der Jüngste war gerade mal drei Jahre alt – die Vielfalt des Volkstanzes.

In der Tanzpause ehrten Vereinsvorvorsitzende Hildegard Bär, Sabine Guttenberger und Dritter Bürgermeister Richard Pesold die 13-jährige Franziska Kliegel für ihre zehnjährige aktive Mitgliedschaft bei den jungen Tänzern der Königsteiner Trachtler mit einer Urkunde. Am Abend hieß es dann wieder "Bühne frei" zum Kirchweihtanz für alle Gäste. Die Nachfrage hielt sich wegen der hochsommerlichen Temperaturen etwas in Grenzen.

Am Ende einer schwungvollen und fröhlichen Nachkirchweih mit den "Boaznhockern" aus Auerbach konnten die "Ossinger" am Montagabend zufrieden auf eine gelungene und vor allem gut besuchte Trachtlerkirchweih zurückblicken.

KLAUS MÖLLER