Bühne frei: "Ka Weiber, ka Gschrei"

Gastspiel des Baumann-Theaters aus Kulmbach im Gasthaus ,Zum Roten Ochsen‘ in Troschenreuth - 02.11.2017 18:00 Uhr

TROSCHENREUTH - Das Mundarttheater präsentiert heuer das vierte Mal ein Gastspiel mit dem Baumann Theater aus Kulmbach und mit Siggi Michl und Robert Eller unter dem Motto Kultur und Kulinarisches.

Das Mundarttheater präsentiert heuer das vierte Mal ein Gastspiel mit dem Baumann Theater aus Kulmbach und mit Siggi Michl und Robert Eller. © Foto: Peter Kolb



Das Mundarttheater präsentiert heuer das vierte Mal ein Gastspiel mit dem Baumann Theater aus Kulmbach und mit Siggi Michl und Robert Eller. Foto: Foto: Peter Kolb



Im Gasthaus "Zum Roten Ochsen" wird am 16. und 17. November jeweils um 19.30 Uhr und am 19. November um 18.30 Uhr die Komödie No Woman, No Cry – Ka Weiber, ka Gschrei von Helmut Haberkamm dargeboten.

Wenn Haberkamm Songklassiker ins Fränkische übersetzt, dann wird aus No Woman, No Cry eben Ka Weiber, ka Gschrei. Und aus der Idee, einige der weltbesten Songs in die Alltagssprache zu übertragen, entstand wiederum ein Plan: Die Musik sollte in ein Theaterstück eingebaut werden.

Nun gibt es die Gelegenheit, es in einer oberfränkischen Fassung zu sehen. Der Zuschauer darf zwei Ehekrüppel bemitleiden, sich in Acht nehmen vor einem unverbesserlichen Schwerenöter, mitjubeln in Gedanken an gute alte Zeiten, Zeuge werden einer heimlichen Rebellion, die sich an einem frauensicheren Rückzugsort abspielt. Er ist zu Besuch bei drei Jungs, die in ihrem Ring of Fire schmoren. Er erlebt Bugatti, Limbo und Festus in ihrer Männerwelt, in der Frauen keinen Platz haben — die aber ganz klar von ihnen dominiert wird. Denn worüber reden und singen die drei fast ausschließlich? Über Weiber!

Bugatti wird gespielt von Robert Eller. Er ist Opernsänger, Chansonier, Sprecher, Schauspieler, Dirigent. Den Limbo gibt Siggi Michl, der musikalisch-theatralische Hansdampf in allen Gassen. Der Festus wird von Rüdiger Baumann verkörpert.

ZKarten gibt es im Vorverkauf über das Internet: www.mundarttheater.de oder bei der bekannten Vorverkaufsstelle Bürobedarf und Buchbinderei Wöckel-Löhr, Hauptstraße 59, 91257 Pegnitz.

nn