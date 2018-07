Bühne für Neueinsteiger bei den Bogenschützen

Einige Debütanten beim Gaupokal in Ursensollen - vor 1 Stunde

PEGNITZ/URSENSOLLEN - Zur Austragung des Gaupokals der Bogenschützen im Gau Pegnitzgrund traten über 40 Bogenschützen aus acht Schützenvereinen am Oberpfälzer Bogenplatz in Ursensollen an die Schießline. Darunter waren einige Debütanten.

Beim Gaupokal gab es nicht in jeder Klasse mehrere Teilnehmer, aber überall Gewinner: Hier sind sie auf dem Gruppenfoto der Pokalsieger zu sehen. © Foto: Udo Schuster



Am Wettkampf nahmen neben den Gastgebern aus Ursensollen Sportschützen aus Henfenfeld, Pegnitz, Schnaittach, Kirchenbirkig, Velden und Tüchersfeld mit ihren Recurve- Compound- und Blankbogen teil. Der Bogenreferent, Roland Treutlein aus Velden, konnte dazu erstmals auch Schützen der neu gegründeten Bogenabteilung des SV Bronn begrüßen.

Bei den Damen legte Angelika Promberger in der 70-Meter-Distanz bereits in der ersten Halbzeit unglaubliche 319 Ringe vor. Am Ende gewann die wettkampferfahrene Schützin des BSC Schnaittach mit 620 Ringen souverän den Wanderpokal in dieser Klasse. Platz zwei belegte Anna Balzer SG Ursensollen (513 Ringe). Der dritte Platz ging an die Henfenfelder Schützin Renate Dreyer (494).

Undankbare Vierte wurde Kerstin Dürtler (399) vom SV Bronn. Für die Betzensteinerin selbst jedoch ein toller Erfolg, wenn man bedenkt, dass dies ihr erster Wettkampf war und die Schützin erst im September mit einem Leihbogen begann.

In der Herrenklasse siegte Markus Kolb (SG Velden) mit satten 608 Ringen, allerdings dicht gefolgt von Thomas Zapf (572), einem Neueinsteiger des SV Bronn. Alexander Hofmann (SG Henfenfeld) wurde Dritter (550 Ringe).

Mit 599 Ringen vorgelegt

In der Altersklasse der Herren, genannt Masterklasse, gewann Roland Treutlein den Pokal. Er legte mit 599 Ringen gut vor. Ihm folgten Jürgen Hartmann, BSC Schnaittach (592), und Josef Strobl, SG Ursensollen (555). In der Masterklasse flogen die Pfeile nur noch auf 60 Meter Entfernung zur Zielauflage. Roland Beck von der SG Velden hatte keine Chance, da er eine neue Sehne einsetzen musste. Das Material dehnt sich, daher ändert sich auch die sogenannte Standhöhe und die Treffer landen nicht wie gedacht.

In der Seniorenklasse wurde auf 50 Meter Distanz geschossen. Hier überzeugte Karl Zapf vom SV Bronn (553) und gewann mit einigen Ringen Vorsprung vor seinem Trainer Karl Lothes (545). Für Zapf war dies sein erster Wettkampf, den er völlig angstfrei meisterte. Dies überraschte die Teilnehmer um so mehr, weil sein direkter Gegner in diesem Klassenduell bereits seit 17 Jahren aktiv im Bogensport ist und hierbei oftmals bei Bayerischen Meisterschaften recht erfolgreich war.

Bei den jungen Schützen in der Schüler A Klasse wurde es ebenfalls spannend. Die beiden Sportschützen Bastian Kolb, SV Velden, und Carlos Rudolph, BSC Schnaittach, beendeten die erste Halbzeit mit jeweils 264 Ringen. Beide konnten nach der Pause noch ihre Gesamtleistung steigern.

Am Ende ging der Pokal mit 546 Ringen an den Veldener Kolb, auf dessen Schießzettel sechs Ringe mehr standen. Ein Beobachter war Bezirkstrainer Bernhard Winter aus Hersbruck. Er ist häufig bei Wettkämpfen zu finden, bei denen junge Bogenschützen aktiv sind, um diese gegebenenfalls im Kader weiter zu fördern.

Die teilnehmerstärkste Klasse stellten die Blankbogenschützen in der Altersklasse. Eindeutig, wie erwartet, gewann der Henfenfelder Marcus Lampe mit 633 Ringen den Pokal. Auf Platz zwei folgte Erhard Adelhardt aus Tüchersfeld (594). In den Vorjahren war er meist mit dem Compoundbogen bei Turnieren vertreten, aber vor rund einem Jahr ist er zum Blankbogen gewechselt.

Bei diesem Bogentyp gibt es keine Hilfsmittel zur Visierung des Zieles, aber die erfahrenen Schützen kennen einige Tricks, um sich im Vergleich gut aufzustellen.

Bei allen weiteren Wettkampfklassen stand nur jeweils ein Schütze an der Linie. Nachfolgend die Ergebnisse: Schüler A weiblich, Carolin Ottmann, SG Velden (488). Schüler B weiblich, Alina Suttner, SV Bronn (444), Schüler C, Julian Wolf, KpSG Pegnitz (257). Jugend weiblich, Alicia Löckler, SV Bronn (274). Löckler, die erst vor einem Vierteljahr mit dem Bogensport begann, schoss mit einem Leihbogen. Compound Herren, Ferdinand Cramer, SG Ursensollen (555). Compound Master, Hartmut Krug, KpSG Pegnitz (248). Compound Schüler, Philip Baumann, SV Enzian Kirchenbirkig (480). Compound Jugend, Katja Baumann, SV Enzian Kirchenbirkig (355). Blankbogen Herren, Martin Ludwig, SV Bronn (542).

Den ersten Platz in der Mannschaftswertung kassierte der BSC Schnaittach (1798). Platz zwei ging an SG Velden (1753) und der dritte Platz an die Neulinge des SV Bronn (1667).

Auch die Gauschützenmeisterin und frühere aktive Blankbogenschützin Rebecca Kramer besuchte den Bogenwettkampf. Sie freute sich insbesondere über erste motivierende Erfolge der neuen Bogenabteilung aus Bronn.

UDO SCHUSTER