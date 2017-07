Bulldog-Rekord in Waischenfeld

WAISCHENFELD - Wenn Dieselschwaden über Waischenfeld hängen, dann findet das Traktor-Oldtimertreffen im Wiesentstädtchen statt. Dieses Jahr bescherte es den Veranstaltern der Schützengesellschaft bei hochsommerlichen Temperaturen eine neue Rekordteilnehmerzahl: 215 historische Fahrzeuge waren am Start.

Historische Bulldogs, soweit das Auge reicht. In Waischenfeld hat das 9. Traktor-Oldtimertreffen stattgefunden. © Thomas Weichert



Viele Teilnehmer kommen inzwischen von weit her angereist und übernachten schon einen Tag vorher auf einer der Wiesen an der Uferpromenade, um bei dem Spektakel dabei zu sein. Am weitesten angereist ist dieses Mal Heinz Beermann aus Weida im thüringischen Landkreis Greiz. Er hat nicht nur einen Traktor dabei, sondern auch ein Wohnmobil. 170 Kilometer Landstraße führten ihn bis nach Waischenfeld. In Fachkreisen ist das Traktor-Oldtimertreffen in Waischenfeld inzwischen bundesweit bekannt.

Das älteste Fahrzeug kam dieses Mal aus der Umgebung: Die Bulldogfreunde Elbersberg haben einen Lanz von 1939 und fünf weitere Fahrzeuge mitgebracht. Darunter war auch Doris Kipfer mit ihren zwei kleinen Kindern, die sie rechts und links im Kindersitz auf ihrem Eicher Diesel mit Baujahr 1960 festgeschnallt hatte. Es komme schon mal vor, dass man unterwegs die Windeln wechseln müsse. Aber der Spaß an der Fahrt und zu sehen, wie die anderen Bulldogs herausgeputzt sind, mache alle Strapazen wieder wett.

Dabei war auch Konrad Ziegler aus Streitberg, der mit seinem Bulldog schon einmal quer durch Deutschland bis nach Schleswig-Holstein zu einem Bulldogtreffen gefahren ist: 2300 Kilometer hatte er mit seinem Traktor auf den bundesdeutschen Landstraßen zurückgelegt.

Einen Lanz, der fast aussah, als sei er gerade frisch vom Fabrikband gelaufen, hat Roland Haber aus Pottenstein mitgebracht. Baujahr 1956 mit 24 Pferdestärken. Am stärksten vertreten waren die Traktorfreunde aus Kühlenfels mit dem dritten Pottensteiner Bürgermeister Josef Schrüfer an der Spitze. Apropos Bürgermeister: Auch der Aufseßer Rathauschef Ludwig Bäuerlein fuhr bei der Stadtrundfahrt mit seinem Bulldog mit. Die zweitstärksten Gruppen waren die Traktorfreunde aus Waischenfeld und Altenplos.

Ein Höhepunkt war eine alte Feuerwehrdrehleiter mit einem großen Stoffbären, der als Wasserspeier umfunktioniert wurde.

Auf die Frage, warum es jedes Jahr mehr Teilnehmer bei dem Treffen gibt, antwortet Reinhard Schrüfer: "Wir sind eben einfach gut."

tw